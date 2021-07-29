С 1 сентября ГИБДД почти не будет предупреждать о камерах видеофиксации

1 сентября 2021 года утрачивает силу дорожный знак 8.23 "Фотовидеофиксация"; его заменит одноимённый знак под обозначением 6.22, который отличается тем, что устанавливается лишь при въезде в населённый пункт, где ведётся автоматическая фиксация нарушений правил дорожного движения, и действует на всей его территории.

Вне населённого пункта знак устанавливается за 150-300 метров от зоны контроля видеокамер.

Табличку 8.23 ставили вместе с другими знаками и светофорами, что, по словам представителя ГИБДД, «загромождало улично-дорожную сеть». Наличие 6.22 означает, что в городе есть стационарные или мобильные камеры, которые фиксируют передвижение автомобилистов по любым дорогам в пределах населённого пункта, а о каждом отдельном устройстве в черте города предупреждать "избыточно".







