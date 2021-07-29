 

С 1 сентября ГИБДД почти не будет предупреждать о камерах видеофиксации

 
1 сентября 2021 года утрачивает силу дорожный знак 8.23 "Фотовидеофиксация"; его заменит одноимённый знак под обозначением 6.22, который отличается тем, что устанавливается лишь при въезде в населённый пункт, где ведётся автоматическая фиксация нарушений правил дорожного движения, и действует на всей его территории.
Вне населённого пункта знак устанавливается за 150-300 метров от зоны контроля видеокамер.
 
Табличку 8.23 ставили вместе с другими знаками и светофорами, что, по словам представителя ГИБДД, «загромождало улично-дорожную сеть». Наличие 6.22 означает, что в городе есть стационарные или мобильные камеры, которые фиксируют передвижение автомобилистов по любым дорогам в пределах населённого пункта, а о каждом отдельном устройстве в черте города предупреждать "избыточно". 



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Раис Сулейманов: «Проблема ваххабизма в Татарстане никуда не делась»
» Русский менталитет как он есть
» Книга "В трясине псевдорыночных реформ. Хроники развала экономики России и возможности выхода из кризиса".
» Геоэкономические итоги "газовой войны". Стратегия для России: региональная держава или сырьевая колония?
» Обналичивание власти: финальная стратегия российского правящего слоя
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
«Потому что не хочу». Спасительный принцип профессора Преображенского

«Потому что не хочу». Спасительный принцип профессора Преображенского

Открытое письмо

Открытое письмо

Страсти по свободе, равенству и братству

Страсти по свободе, равенству и братству

Неудачники со стройки нации

Неудачники со стройки нации

Французская память о мировой войне

Французская память о мировой войне

\

"Долой царя!" и Борьба за свободную Россию

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

В Англии усугубляется пингдемия

  • 17:08
  • 92

Во Франции появились билборды, на которых Макрон представлен в образе Гитлера

  • 16:53
  • 96

В Китае стали платить за второго и третьего ребёнка

  • 16:09
  • 111

На Украине лишили работы таксиста, назвавшего Харьков "исконно русским городом"

  • 15:51
  • 122

С 1 сентября ГИБДД почти не будет предупреждать о камерах видеофиксации

  • 15:03
  • 144

Каждый четвёртый россиянин хотел бы переехать

  • 14:44
  • 131
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru