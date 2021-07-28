Зеленский назвал русских и украинцев "очень дальними родственниками"

«двоюродными племянниками» украинцев. Россия, по мнению Зеленского, не может претендовать на Крым и крымскую часть истории Руси, потому что далеко находится:

Президент Украины Владимир Зеленский в своём Телеграм-канале назвал русских и украинцев «очень дальними родственниками». Русские, по его заявлению, являются

«И [нельзя] пытаться доказать свою причастность к истории тысячи лет и тысячи событий, находясь от мест, где они происходили, за тысячи километров (...) Нам не надо доказывать это историческими трактатами, работами, статьями. Потому что наши доказательства не на бумаге, а в металле и камне».

Ранее социологическая группа «Рейтинг» публиковала результаты опроса, показывающие, что идею единства украинцев и русских поддерживают 41% граждан Украины, причём из жителей восточных регионов (без неподконтрольных Киеву территорий Донбасса) так считают 60%.



