Появилась видеоигра, в которой предлагается исцелить Гитлера
- 27.07.2021, 17:20,
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Появилась видеоигра "Исцели Гитлера", разработчик которой Джон Эгис описывает себя как "центриста и капиталиста".
В игре предлагается
стать психоаналитиком Адольфа Гитлера в 1925-м году, "диагностировать его комплексы" и предотвратить войну.
Название игры Heal Hitler представляет собой парафраз известного нацистского приветствия.
Эксперт по Холокосту Дэниел Кеннеди уже отозвался об игре как о проявлении "невероятно дурного вкуса" и вероятном намерении нанести оскорбление памяти миллионов евреев.