Появилась видеоигра, в которой предлагается исцелить Гитлера

Появилась видеоигра "Исцели Гитлера", разработчик которой Джон Эгис описывает себя как "центриста и капиталиста".

В игре предлагается стать психоаналитиком Адольфа Гитлера в 1925-м году, "диагностировать его комплексы" и предотвратить войну.

Название игры Heal Hitler представляет собой парафраз известного нацистского приветствия.

Эксперт по Холокосту Дэниел Кеннеди уже отозвался об игре как о проявлении "невероятно дурного вкуса" и вероятном намерении нанести оскорбление памяти миллионов евреев.