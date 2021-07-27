Появилась видеоигра, в которой предлагается исцелить Гитлера

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Появилась видеоигра "Исцели Гитлера", разработчик которой Джон Эгис описывает себя как "центриста и капиталиста".
В игре предлагается стать психоаналитиком Адольфа Гитлера в 1925-м году, "диагностировать его комплексы" и предотвратить войну.
Название игры Heal Hitler представляет собой парафраз известного нацистского приветствия. 
Эксперт по Холокосту Дэниел Кеннеди уже отозвался об игре как о проявлении "невероятно дурного вкуса" и вероятном намерении нанести оскорбление памяти миллионов евреев.
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APN.ru