2,5 миллиона мигрантов в РФ работают неофициально

Примерно 2,5 млн мигрантов в РФ работают без оформления регистрации и трудовых договоров, заявил председатель Совета при президенте по правам человека Валерий Фадеев:

"Это выгодно работодателям, потому что если нет контракта, то можно платить меньше, не нужны социальные выплаты - это снижает издержки работодателя. Конечно, это нарушение прав этих людей".





Однако это ущемляет права, в первую очередь, российских граждан, "потому что если работодателю выгодно платить небольшую зарплату и не нести социальную нагрузку, то это закрывает путь российским граждан на эти рабочие места, потому что российские граждане в меньшей степени готовы идти на подобные нарушения".





Фадеев отметил, что чиновники не отреагировали на поставленную президентом задачу - чтобы дети мигрантов, проживающие в России, могли "погружаться в систему российских ценностей, чтобы они могли становиться полноправными членами российского общества, а не изолированными в своих микрогруппах и социумах".



