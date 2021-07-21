Путин признал "особо острую" проблему подорожания базовых продуктов

"И отдельная тема, та, о которой мы многократно говорили, к которой мы многократно возвращались по разным поводам и по разным номенклатурам. Я имею в виду ситуацию с ценами на основные товары, в том числе, прежде всего, на продукты питания. Особо остро стоит сегодня вопрос с подорожанием базовых продуктов: овощей, так называемого, борщевого набора, мы недавно об этом говорили. Просил бы доложить о ситуации в этой сфере", - сказал президент.



