 

Путин признал "особо острую" проблему подорожания базовых продуктов

 
Вопрос с подорожанием базовых продуктов в настоящее время стоит "особо остро", заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства: 

"И отдельная тема, та, о которой мы многократно говорили, к которой мы многократно возвращались по разным поводам и по разным номенклатурам. Я имею в виду ситуацию с ценами на основные товары, в том числе, прежде всего, на продукты питания. Особо остро стоит сегодня вопрос с подорожанием базовых продуктов: овощей, так называемого, борщевого набора, мы недавно об этом говорили. Просил бы доложить о ситуации в этой сфере", - сказал президент.


 


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Раис Сулейманов: «Проблема ваххабизма в Татарстане никуда не делась»
» Русский менталитет как он есть
» Книга "В трясине псевдорыночных реформ. Хроники развала экономики России и возможности выхода из кризиса".
» Геоэкономические итоги "газовой войны". Стратегия для России: региональная держава или сырьевая колония?
» Обналичивание власти: финальная стратегия российского правящего слоя
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Открытое письмо

Открытое письмо

Страсти по свободе, равенству и братству

Страсти по свободе, равенству и братству

Неудачники со стройки нации

Неудачники со стройки нации

Французская память о мировой войне

Французская память о мировой войне

\

"Долой царя!" и Борьба за свободную Россию

Великий переход с Ближнего Востока на Дальний: как американцы готовятся к войне с Китаем

Великий переход с Ближнего Востока на Дальний: как американцы готовятся к войне с Китаем

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Массовая "самоизоляция" ударила по британским продуктовым магазинам и школам

  • 19:17
  • 132

Украинские телеканалы будут наказаны за трансляцию фильмов на русском языке

  • 18:11
  • 137

В Испании впервые аннулирован штраф за нарушение карантина

  • 18:01
  • 146

Большинство россиян выступают против создания "бесковидных" зон

  • 17:52
  • 135

Путин признал "особо острую" проблему подорожания базовых продуктов

  • 17:41
  • 164
Открытое письмо

Открытое письмо

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru