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103132, Россия,Москва,

ул. Ильинка, д. 23,

Президенту

Российской Федерации

В.В. Путину

 

Коппии 103265 г. Москва ул. Охотный ряд, д. 1

руководителям политических партий

и их фракций в Государственной

Думе Российской Федерации

Д.А. Медведеву Г.А. Зюганову В.В. Жириновскому С.М. Миронову

 


Открытое письмо

«О необоснованном строительстве мечети в Православном русском историческом центре г. Лаишево РТ»


 

Уважаемый Владимир Владимирович!

Уважаемые политические мужи!



Общественность республики выражает крайнюю обеспокоенность тем, как в нашем регионе ведётся застройка исторических мест.

Проблема эта многолетняя, нынешнее руководство региона подчас её только усугубляет, что и побудило нас обратиться лично к Вам.


Так, в старинном русском православном городе Лаишево, основанном на берегу р. Кама в 1557 г., в самом центре возводится соборная мечеть – без учёта мнения граждан, и без проведения общественных и научных слушаний, в противовес исторически сложившейся градостроительной структуре вопреки истории, традициям, социальной и функциональной необходимостибез соблюдения культурных, эстетических и духовно-нравственных принципов. Причём возводится она не просто в центре, а как будто нарочито и специально в непосредственной близости от исторического Троицкого храма, возведённого в 1906 г по проекту известного архитектора Малиновского.


Строительство уже идёт полным ходом, но при этом разрешительные документы на него отсутствуют, нет и надлежащим образом согласованного и утверждённого проекта строительства.


Нам представляется, что подобные стройки должны предварять обширные экспертно-научные слушания с привлечением соответствующих специалистов, учёных, экспертов. Однако в этом смысле строительство начато по сути подпольно, в расчёте на то, что как-нибудь пройдёт, а кого это касается промолчат.


Это всё при том, что в Лаишево уже есть мечеть в центре на ул. Юбилейная, д. 68. И в целом нужды татар мусульман являются предметом особой заботы нынешнего руководства региона. Данная тенденция на государственном уровне поддерживалась ещё при Екатерине II и не прерывается, включая наши дни, благодаря и Вашим, уважаемый Владимир Владимирович, личным усилиям. Сейчас в республике действуют 1524 мечетии только 225 православных храмов. Причём абсолютное большинство мечетей возведены последние десятилетия, а с церквями ситуация обратная – построенные до революции сотни храмов пустуют и разрушаются, и значительная их доля находятся именно в Лаишевском районе.


Но в целом никто в республике не выступает против строительства мечетей, если не доводить ситуацию до абсурда, как в данном случае. Ситуация даже выглядит циничной, посколькуЛаишево в установленном порядке признан историческим поселением регионального значения, соответственно, здесь особым порядком должны учитываться историко-архитектурные особенности и традиции.


Более того, мнения жителей г. Лаишево по поводу возможного строительства новой соборной мечети в самом центре города никто не опрашивал. Некое собрание из 172 человек, проведённое 7 декабря 2020 г. инициативной группой по возведению мечети, не является представительским, состояло преимущественно из мусульман, включая приглашенных извне, является тенденциозным, что следует и из опубликованных в Интернете видео.


Ответы администрации региона по поводу данной проблемы по своей сути являются отписками и ситуации не меняют.


Необходимо проведение широкого общественного обсуждения данной идеи строительства мечети в центре русской православной традиционной культуры с привлечением русской православной общественности и признанных экспертов, учёных и специалистов, а не келейно, как делаются попытки сейчас. Должны быть представлены общественности и экспертам графические материалы и предлагаемые эскизные проектные решения и обоснования. В противном случае дача объективной оценки ситуации невозможна, и высок риск усилиями недальновидной местной администрации на века вбить клин в межнациональные и межконфессиональные отношения в нашем и так не простом в этом отношении регионе.


Уважаемый Владимир Владимирович! Убедительно просим Вас вмешаться в ситуацию лично в интересах граждан Республики Татарстан и сохранения исторического наследия и духовно-нравственных ценностей, имеющих значение для страны в целом.


Просим Вас не направлять данное обращение для подготовки ответа в наш регион, поскольку объективное его рассмотрение, как следует из предыдущей переписки, здесь невозможно.


Предостерегаем также, что недопустимо стимулирование региональной администрацией «какого надо мнения народа», что не раз имело место в нашей республике по разным обстоятельствам.


Обращаемся также к руководителям крупнейших политических партий России и фракций этих же партий в главном законодательном органе нашей страны – государственной думе России. На осенних выборах 2021 г. вы рассчитываете на поддержку народа, но для этого следует помогать этому самому народу в решении его насущных проблем, как в случае необоснованного волюнтаристическим образом кем-то принятого решения о строительстве мечети в центре исторического русского города Лаишево в самом центре России. Просим вас вмешаться в ситуацию и помочь народу добиться справедливости.



 

 

Председатель Общества русской культуры

Республики Татарстан, 

Председатель Казанского отделения международной

общественной организации «Русское собрание», г. Казань

М.Ю. Щеглов

Председатель Межрегионального общественного 

движения «За сохранение духовных и нравственных

ценностей России», г. Казань

Н.Ф. Боровик


Член союза писателей СССР и России, 

член СП РТ, заслуженный деятель искусств РТ, г. Казань 

Л.А. Кожевников

 

Жительница г. Лаишево

Л.А. Макарова

 

Гражданский активист г. Лаишево

Д.В. Пыренков

 

Ветеран педагогического труда г. Лаишево 

Л.Б. Александрова

 


 


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