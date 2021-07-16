 

Это только половина дела

 
Вчерашняя статья Путина по известному вопросу, о котором тут лучше прямо не упоминать, хороша, во-первых, тем, что он впервые так подробно и внятно - с самой высокой своей трибуны - проговорил все то, о чем больше ста лет твердили русские националисты. Он отменил, наконец, тоскливую шнягу про "братские народы", долгожданно отказался от советской мифологии, словом, Шульгин, Солоневич и Солженицын аплодируют.

Но это только половина дела - и не самая важная.

А более всего важно другое: по этому тексту чувствуется, что Путин морально-психологически готов к отмене "беловежского мира" в принципе. К полному - а не узко-частичному, как семь лет назад, - пересмотру той реальности, которую создал национальный позор декабря 1991 года.
И эта статья - своего рода подготовка аргументов для принятия единственно правильного решения, подготовка, повторяю, прежде всего внутренняя и психологическая, и только во вторую очередь - для внешнего мира.

Путин явно думает о том, с чем он останется в русской истории - и, может быть, примеряет на себя достижения Алексея Михайловича и Екатерины Великой.

И если лет пятнадцать-двадцать назад все то, что написано в этом тексте, было еще очень далеко от него, он был все еще правоверным "беловежским" политиком, то теперь он уже совсем близок к тому, чего мы от него так давно ждем.
Другое дело, что он - как консерватор и вообще человек осторожный - не будет ничего делать сам, вдруг, без каких-либо понуждающих внешних обстоятельств. Мы же знаем, что он предпочитает не трогать все то, что еще как-то работает.
Но если однажды работать этот шаткий статус-кво перестанет - а такая вероятность имеется, - то мы теперь знаем, что возможен уже не 2008 год, и даже не 2014 год, а - буквально то, что нам надо.

Пусть это произойдет, друзья.
 
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