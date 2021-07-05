 

Умер Владимир Меньшов

 

Кинорежиссёр, актёр, сценарист, народный артист РСФСР Владимир Меньшов скончался на 82-м году жизни от последствий двусторонней пневмонии и дыхательной недостаточности.


Владимир Меньшов родился 17 сентября 1939 года. Он окончил актерский факультет школы-студии МХАТ имени Немировича-Данченко и аспирантуру при кафедре режиссуры во ВГИКе. В полнометражном кино снимался с начала 1970-х, а режиссерский дебют состоялся в 1976 году, когда он снял фильм "Розыгрыш".

Меньшов - народный артист РСФСР (1989), лауреат Государственной премии СССР (1981). В 1981 году получил премию Американской киноакадемии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" за ленту "Москва слезам не верит". В числе самых известных фильмов режиссера также "Любовь и голуби" (1984 год), "Ширли-Мырли" (1995 год), "Завить богов" (2000 год).

 

Владимир Меньшов будет похоронен на Новодевичьем кладбище. Прощание состоится 8 июля в Доме кино.


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