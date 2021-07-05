 

Греческий МИД считает, что освобождение Греции началось на Украине

 

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас сообщил, что греческая национально-освободительная революция 1821-1829 годов "берёт начало на Украине":

"30-летие независимости Украины также <...> знаковый год для моей страны, Греции. В этом году мы отмечаем 200-летие начала нашей войны за независимость. И что важно упомянуть здесь, в Киеве, в столице Украины, - это то, что мы всегда помним, что эта наша война за независимость, эта наша революция началась на Украине".


Глава греческой дипломатии добавил, что в Греции всегда помнят, что "Одесса была городом, где в 1814 году было основано Общество друзей ("Филики Этерия")... Общество с единственной целью - создать независимое греческое государство". Украина, по мнению Дендиаса, является приоритетным партнёром для Европейского союза, а также "мы продолжаем поощрять усилия страны по неуклонному углублению связей с Североатлантическим альянсом". 


 

В 2021 году отмечается двухсотлетие начала греческой национально-освободительной революции против четырёхвекового ига Османской Империи; решающий вклад в обретение греческим народом независимости внесла Россия. Важнейшую роль в этом сыграла победа союзной эскадры России, Англии и Франции над турецко-египетским флотом в Наваринском сражении 20 октября 1827 года, а уже в сентябре 1828 года Российская империя установила дипломатические отношения с нарождавшимся греческим государством, что стало первым международным признанием его независимости.

Положение о предоставлении Османским правительством Греции статуса автономии было впервые зафиксировано в Адрианопольском мирном договоре 1829 года в результате победы России в русско-турецкой войне 1828-1829 гг.


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