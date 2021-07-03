Регистрация всех актов гражданского состояния стала экстерриториальной

Президент Путин подписал закон о введении экстерриториального принципа регистрации всех актов гражданского состояния органами ЗАГС.

Ранее законодательство предусматривало, что рождение ребёнка может быть зарегистрировано в органе ЗАГС по месту его рождения либо по месту жительства родителей, усыновление - по месту вынесения решения суда об усыновлении или по месту жительства усыновителей, расторжение брака - по месту жительства супругов или по месту государственной регистрации заключения брака. Теперь же закрепляется право заявителя на обращение в любой орган ЗАГС или МФЦ, независимо от места жительства и места наступления юридического факта.





Кроме того, устанавливается ведение в составе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения федерального реестра медицинских документов о рождении и о смерти.