 

Путина беспокоит "военное освоение" Украины

На "Прямой линии" президент РФ Владимир Путин признался, что его беспокоит "военное освоение" Украины иностранными контингентами. Более того: Путин считает, что Украина фактически перешла "под полное внешнее управление".
"Вот военное освоение территории, которая непосредственно граничит с нами, это создаёт для нас существенные проблемы в сфере безопасности. Это касается реально жизненных интересов Российской Федерации и народа России... Вот это вызывает беспокойство и об этом мы должны думать", -- заявил президент.
Тем не менее, осталось неясным, собирается ли РФ что-либо с этим делать, кроме как продолжать "разговаривать с Зеленским".

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APN.ru