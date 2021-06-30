Путина беспокоит "военное освоение" Украины
- 30.06.2021, 22:52,
- Новости
- 436
-
Facebook
Вконтакте
Мой мир
Google+
На "Прямой линии" президент РФ Владимир Путин признался
, что его беспокоит "военное освоение" Украины иностранными контингентами. Более того: Путин считает,
что Украина фактически перешла "под полное внешнее управление".
"Вот военное освоение территории, которая непосредственно граничит с нами, это создаёт для нас существенные проблемы в сфере безопасности. Это касается реально жизненных интересов Российской Федерации и народа России... Вот это вызывает беспокойство и об этом мы должны думать", -- заявил президент.
Тем не менее, осталось неясным, собирается ли РФ что-либо с этим делать, кроме как продолжать "разговаривать с Зеленским".