 

Рестораторы Москвы и туризм Кубани несут "катастрофические" убытки из-за ковидорегуляций

 

Продажи туров в Краснодарский край на июль-август практически остановились в связи с требованием о ПЦР-тестах и прививках для заселения в гостиницы. Аннуляции составляют 50-70% от объёма уже проданных туров, причём туристы предпочитают вернуть деньги, а не выбрать другие направления.

Туроператоры называют обстановку "нестабильной", так как неизвестно, где и когда ограничения будут введены в следующий момент. К тому же условия аннуляции туров таковы, что чем ближе она ко времени поездки -- тем больше теряет турист, поэтому многие торопятся сделать это раньше. 

 

Терпят убытки и ресторации Москвы, согласившиеся принимать клиентов только по куар-кодам: в первый же день их выручка упала на 80%.

 

Более 66% российских предпринимателей уже заявили, что не готовы переходить на т.н. "бесковидный" режим работы и отсекать от круга клиентов тех, кто не вакцинировался и не предъявляет ПЦР-тест. 


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APN.ru