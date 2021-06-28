 

Белоруссия "усилила напряжённость" в отношениях с ЕС

 

"Белоруссия сделала ещё один шаг назад, приостановив своё участие в "Восточном партнёрстве". Это лишь усилит напряжённость и приведет к негативным последствиям для народа Белоруссии, лишив его возможностей, предоставляемых этим сотрудничеством", - заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

В настоящее время Евросоюз оставил в силе лишь различные программы обменов и целевые образовательные программы для грантового обучения белорусской молодёжи в вузах Прибалтики и Польши.

24 июня Евросоюз ввёл экономические секторальные санкции против Белоруссии, в том числе запрет экспорта в ЕС хлористого калия, использующегося в первую очередь в удобрениях, а также нефтепродуктов, за исключением бензина и дизеля. В Белоруссию запрещено поставлять технологии и программное обеспечение для контроля интернета, технику двойного назначения, которая может иметь военное или полицейское применение. Европейским инвесторам запрещено осуществлять кредитование белорусских государственных структур, компаний и банков с государственным участием свыше 50% на срок более трёх месяцев. 166 физических и 15 юридических лиц, включая такие заводы как МАЗ и "Белаз", попали под действие индивидуальных санкций.

К этому решению присоединились США, Британия и Канада. В ответ белорусский МИД заявил, что приостанавливает участие в программе "Восточное партнёрство". 


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APN.ru