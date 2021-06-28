Подписан закон о втором дальневосточном гектаре

Президент Путин подписал закон, позволяющий выдавать второй дальневосточный гектар гражданам, уже освоившим один такой участок. Кроме того, по схожему механизму разрешено предоставлять землю в Арктической зоне РФ, чтобы упростить строительство жилого дома, ведение хозяйства в такой местности. Предполагается, что это поможет вовлечь неиспользуемые земли в хозяйственный оборот и увеличить налоговые поступления в местные бюджеты. Однако граждане вправе выбирать земли только на специально выделенных для этого арктических территориях (они перечислены в законе).



