Что не удалось Гитлеру: НАТО прорвалась в Закавказье!

Турция может разместить на территории Азербайджана свои военные базы в рамках подписанных ранее соглашений, сообщают ССМИ со ссылкой на главу государства —президента Реджепа Тайипа Эрдогана.





Сроки появления таких объектов турецкий лидер не указал, но подчеркнул, что сначала президент Азербайджана Ильхам Алиев должен провести консультации с президентом России Владимиром Путиным по этой теме.





И пусть никого не смущают эти слова. Во-первых, проконсультироваться — не значит, спросить разрешения. Этот термин может вообще ничего не значить. А во-вторых, не факт, что Алиев будет даже и консультироваться в какой-либо форме. Много ли Баку консультировался с Москвой перед подписанием Шушинской декларации? Мы этого не знаем, конечно, но с уверенностью могу сказать одно — Москва бы этот документ точно не одобрила.





Стоит отметить, что и подписания трехсторонних соглашений прошлой осенью могло бы не произойти, если бы не сбитый Азербайджаном российский вертолет, когда Москва никак не могла не вмешаться, и ее мнение проигнорировать было нереально. В менее критических ситуациях к Москве можно и не прислушиваться.





Забавно, как переобуваются в прыжке различные инет-пропагандисты и сторонники пантюркизма и «тюркской унии» (объединения двух государств). Сразу после подписания Шушинской декларации, когда многие российские эксперты, в том числе, ваш покорный слуга, говорили о том, что соглашение, по сути, предвосхищает появление в Закавказье турецкой военной базы, они лишь смеялись, заверяя, что ничего такого не будет. «Где в соглашении слова о базе?», — говорили они, называя опасения внутрироссийскими или армянскими «страшилками», не имеющих отношения к реальности.





И вот, пожалуйста!





И опять же, пусть никого не смущает то, что Эрдоган не назвал сроков появления турецкого военного объекта и употребил сослагательное наклонение. От «может разместить» до «разместит» один шаг. А Шушинская декларация создает для этого юридические основания.

Что главное в этих соглашениях? Безусловно, это положение о том, что в случае угрозы или агрессии со стороны третьего государства или государств в отношении независимости, суверенитета, территориальной целостности, неприкосновенности международно признанных границ проводятся совместные консультации с целью устранения данной угрозы или агрессии.





Декларацией предусматривается реализация соответствующих инициатив и оказание взаимной необходимой помощи в соответствии с Уставом ООН, а также организация скоординированной деятельности силовых и командных структур ВС стран.





Опять же, можно сказать, что тут ничего не говорится о создании военного блока. Но именно это происходит на наших глазах.





Принцип, согласно которому участники соглашения обязуются вступиться друг за друга в случае войны с третьей стороной — это основа всех существовавших и существующих военных блоков – НАТО, ОДКБ и др. Это основа основ, которая является главным основанием брать ту или иную страну в военный блок или не брать. Ведь в таком случае, ее конфликты и проблемы с соседями становятся проблемами всех членов блока. И неважно, тридцать их, как в НАТО, пять, как в ОДКБ или два, как в новом военном союзе Анкары и Баку. По этой причине, Грузия и Украина год за годом получают отказ на вступление в НАТО, ведь члены североатлантического альянса ясно понимают, что это будет означать войну с Россией.





То есть любая страна, образующая военный союз с Азербайджаном со взаимными обязательствами помогать друг-другу в случае войны, должна понимать, что у Азербайджана в любой момент может случиться новая война с Арменией, а Армения член ОДКБ, за которого должен вступиться весь этот блок во главе с Россией. Таким образом, Анкара, заключая договор с Баку, расписывается в готовности, в случае чего, воевать не только с Ереваном, но и с Москвой.





Но есть еще один нюанс. Турция — член НАТО! А в случае нападения на Турцию за нее обязаны вступиться остальные участники Альянса. Таким образом, любой локальный конфликт на армяно-азербайджанской границе может привести к третьей мировой войне!





Это, конечно, теоретически. Мне трудно представить себе, что США, а тем более — страны Европы захотят устроить ядерную войну с Россией из-за региональных амбиций Эрдогана. И тут стоит вспомнить их достаточно холодную реакцию на просьбы о поддержке турецкого лидера после того, как тот сбил российский самолет в Сирии. Но неизвестно, как бы они себя повели в случае начала реальной войны между Россией и Турцией. Любое «теоретически» может в любой момент стать «практически».





Но все же вернемся к текущей реальности.

Итак, турецкая военная база на территории Азербайджана. О возможности появления турецких военных в Закавказье говорили еще сразу после подписания соглашений от 10 ноября. И таковым можно считать совместный российско-турецкий мониторинговый центр. Напомню, тогда Москва заверяла, что не допустит никакую четвертую сторону непосредственно в зону конфликта, что турецкие военные могут только «наблюдать издалека», на что турки тихонько посмеивались, говоря, что они уже де факто имеют базу в регионе.





Да, есть, стоит напомнить, что немало говорилось об участии наемников, переброшенных турками, в частности, боевиков из Сирии. Несмотря на то что, и Эрдогана, и Алиев отрицали это, в Москве говорили об имеющихся фактах. Ходили также слухи, что Турция своих прокси после окончания войны не забрала, оставив на отвоеванных землях Карабаха, что давало Эрдогану дополнительный рычаг давления на Баку, чтобы тот и дернуться не смел, если вдруг начнет тяготиться чрезмерной «опекой» «старшего брата».

Если все это и является фактами, то неочевидными. А вот официальная военная база была бы более, чем очевидным фактом, спорить с которым было бы уже невозможно. И повторю, Шушинская декларация легитимизирует ее появление, вопрос лишь политической воли сторон, и, похоже, что и у Анкары, и у Баку — она есть.





Возвращаюсь к реакции азербайджанских и турецких соцсетей и ТГ-каналов. Если еще вчера пропагандисты утверждали, что «никакой базы не будет, не надо нагнетать», то сегодня их тон сменился в сторону «ну, это же не против вас».





А против кого? Против Армении, которая потерпела разгромное поражение и уж точно не представляет никакой опасности для Азербайджана?

Лично мне это очень напоминает риторику НАТОвских идеологов, когда они размещали ракеты в Восточной Европе, в Японии и Южной Корее. Тоже говорили, мол, это против мифического «международного терроризма», мол, «вам бояться нечего».





Но сегодня, спустя несколько лет, они отрыто и откровенно говорят: да, это против России, потому что Россия — «агрессор», спит и видит, как напасть н страны НАТО и т.д.





Не у них ли нынешние «адвокаты» турецкой базы в Закавказье позаимствовали методички? Может, просто все дело в том, что центр принятия решений один?





Ведь база Турции это есть база НАТО!





И снова пусть никого не смущает тот факт, что Турция сегодня не очень ладит с США. Турция член НАТО. Точка. И будет делать то, что говорит Брюссель (вернее, Вашингтон). И показательно, что в Азербайджан Эрдоган прибыл сразу после переговоров с Байденом, на которых он планировал улучшить отношения.





И, возможно, получить карт-бланш на любые действия в Закавказье, где интересы у НАТО едины — вытеснение России.





Словно предчувствуя эти обвинения, в Баку эти слухи начали опровергать.





«Хотя Турция входит в НАТО, союз между ней и Азербайджаном не следует рассматривать как союз с альянсом в целом», — уверяет «Коммерсант» депутат Расим Мусабеков.





«Турция — довольно самостоятельный член НАТО. Такую новую роль Турции, судя по всему, Брюссель принял. Турция самостоятельно готова продолжать миссию в Афганистане. Самостоятельно действует в Сирии и Ливии. Развернула военную базу в Катаре. Ну и купила вопреки большому неудовольствию США комплексы С-400 у России, строит АЭС в Аккую. Так что союз Азербайджана и Турции — это не про НАТО».





А Брюссель в курсе, что он принял такую роль?





При этом депутат признает, что функция по сдерживанию России у Шушинской декларации «латентно есть»: «Военный союз России с Арменией теперь будет сбалансирован аналогичным союзом Азербайджана и Турции».





Впрочем, по его словам, «сам характер отношений Азербайджана с Россией и Турции с Россией не предполагает конфронтации».





Конечно, не предполагает. Просто в наше время не все споры решаются войной. Это раньше у России было только два союзника: армия и флот, и если мы дружим с кем-то, то дружим, если есть недопонимание — воюем. С той же Турцией мы, кстати, воевали 12 раз!





А сегодня мы можем с Турцией дружить в Закавказье, продавать ей ЗРК, при этом в Ливии и Сирии вести фактически «холодную войну». Которая, кстати, в любой момент может перерасти в «горячую» — вспомним инцидент с самолетом или чуть было не приведшее к столкновению Наших стран обострение в Идлибе в прошлом году. Где гарантия, что того не повторится в Закавказье? Помидоры и интересы турецкого турбизнеса? Слабая гарантия, когда речь о геополитике!





Единственной гарантией является отсутствие в Закавказье турецких военных! Но они там есть и будут, и это свершившийся факт!

Многие эксперты тут сравнивают Шушинскую декларацию с Карсским договором.





«Шушинская декларация и Карсский договор схожи в том, что каждый из них фиксировал определенную политическую реальность, одновременно закрепляя ее. А вот реальность очень разная — тогда и сегодня», — утверждает политолог Михаил Магид.





«Шушинская декларация поспособствует формированию совершенно иной политической реальности. С 1920-х годов и до последнего времени, то есть целое столетие роль Турции на Южном Кавказе была невелика. Даже после распада СССР в регионе полностью доминировала Россия. И Карсский договор некогда стал основанием, которое обеспечивало это положение дел.





«Теперь реальность коренным образом меняется. На Южном Кавказе появился новый сильный игрок, экономическая и военная мощь которого сопоставима с российской. Это абсолютно новая ситуация: Турция приходит в бывший регион СССР со своими военными специалистами и военными технологиями, со своими экономическими и геополитическими проектами. Шушинская декларация является документом, который закрепляет новую ситуацию, официально подчеркивая высокий уровень сотрудничества между Азербайджаном и Турцией».





Совершенно верно! Только новый игрок претендует на роль регионального гегемона, а значит, остальным игрокам (России и Ирану) там нет места. Напомню, борьба за Кавказ испокон веков шал между тремя империями (Российская, Османская и Персидская), но в 18-м веке победу в ней, как тогда казалось, окончательно, одержала Россия. Как оказалось, не окончательно всего-то на полтора века. Россия сама сдала регион, а свято место пусто не бывает, обижаться тут не на кого.





Но есть и еще одно существенное отличие от ситуации 19-начала 20 вв. Османская империя - Турция тогда была самостоятельным игроком. А сегодня она часть коллективного Запада и член НАТО.И еще раз повторю, не стоит обольщаться словами депутата Мусабекова. Турция, хоть и имеет собственные интересы в регионе, против воли США не пойдет.





И ее база в любой точке планеты — это база НАТО, такая же, как база «Рамштайн» в Германии или «Инджирлик» в самой Турции, разве что, на азербайджанской базе Вашингтону хватит ума не хранить свои ядерные бомбы и ставить ракеты.





Хочу напомнить еще одну небезынтересную деталь из визита Эрдогана в Шушу. Одним из членов делегации был председатель турецкой группы Парламентской ассамблеи НАТО Осман Ашкин Бак. Осматривал места для будущих объектов североатлантического альянса?





Мне тут интересно, а азербайджанцы понимают, что их власти только что перешагнули через свое членство (и даже председательство) в Движении неприсоединения и пригласили к себе НАТО?





Очевидно, именно на разъяснения по этому поводу сейчас будет направлены усилия пропаганды.





«Азербайджан приветствует роль НАТО в обеспечении международной безопасности. Об этом заявил помощник президента Азербайджана», — заявил заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев на международной конференции «Вклад Азербайджана в евроатлантический мир и безопасность».





«Азербайджан привержен основополагающим принципам партнерства в рамках существующих соглашений с альянсом», — отметил он, добавив, что Азербайджан заинтересован в развитии сотрудничества с НАТО.





Это говорит не кто-нибудь, а заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента страны, т.е. человек, непосредственно влияющий на выработку внешнеполитического вектора Баку.





Между тем, опрос, проведенный Евразийским Движением Азербайджана показывает, что население Азербайджана думает о сближении с Россией и союзе с ней. По его данным, 50% населения выступают за размещение российских военных баз в Азербайджане для обеспечения безопасности и развития.





Не знаю, насколько это объективно, хотелось бы, конечно, чтобы это было так. Но очевидно, что число противников втягивания Азербайджана в НАТОвские игры будет расти по мере проникновения альянса в Закавказье. И, похоже, что власти Азербайджана готовы к тому, чтобы игнорировать эти настроения.



