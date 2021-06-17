 

Собянин объяснил "неожиданную" заболеваемость новыми штаммами

 

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, ситуация с ковидом в Москве стремительно ухудшается, заболеваемость в городе выросла в три раза.

Причём это оказалось для него неожиданностью на фоне того, что более 60% москвичей либо переболели, либо сделали прививки. Но, видимо, речь идёт о столкновении с новыми штаммами. Например, в Британии, где обе дозы прививки получили уже почти 60% населения старше 18 лет, сейчас более 90% "новых случаев" приходится на так называемый индийский штамм, против которого прививка не помогает.


Количество "новых случаев" в Москве определяют по ПЦР-тестам.

"Мы стали динамично наращивать количество коек, которые работают на ковид. Буквально за считанные дни с 12 тысяч коек, которые были, нарастили до 17 тысяч", -- заявил Собянин. Также в Москве и Подмосковье введена принудительная вакцинация для работников ряда отраслей. 



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APN.ru