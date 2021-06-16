Учёные Йельского университета показали, что простуда препятствует заражению ковидом

Фактически при простуде происходит включение иммунного ответа: Учёные Йельского университета (США) опубликовали в "Журнале экспериментальной медицины" (Journal of Experimental Medicine) статью о том , что простудные заболевания препятствуют развитию ранних стадий заражения ковидом. (В том числе за счёт того, что причиной обычной простуды может быть другой, не пандемический коронавирус.)

"Общий респираторный вирус запускает активность стимулированных интерфероном генов, молекул раннего ответа в иммунной системе, которые могут остановить репликацию вируса SARS-CoV-2 в тканях дыхательных путей".





Учёные обращают внимание на то, что 2019-й год был мягким с точки зрения заболеваемости гриппом и простудой и это сказалось на иммунной системе, которая не была должным образом подготовлена.