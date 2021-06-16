 

В ЛНР собрали доказательства причастности Протасевича к убийствам граждан Донбасса

 

Генеральная прокуратура Луганской народной республики заявила, что собрала достаточно "неопровержимых доказательств" причастности задержанного в Белоруссии блогера Романа Протасевича к "деятельности запрещённой в ЛНР националистической проукраинской группировки "Азов", зверским убийствам мирных граждан Донбасса в 2014-2015 годах, использованию запрещённых средств и методов войны".


Признательные показания Протасевича позволят правоохранителям ЛНР обратиться в международные правозащитные инстанции: ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека) и МУС (Международный уголовный суд).

 

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин также сообщил, что генпрокуратура Донецкой народной республики начала проверку информации о причастности Протасевича к преступлениям против жителей Донбасса.



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APN.ru