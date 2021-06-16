В ЛНР собрали доказательства причастности Протасевича к убийствам граждан Донбасса

Генеральная прокуратура Луганской народной республики заявила, что собрала достаточно "неопровержимых доказательств" причастности задержанного в Белоруссии блогера Романа Протасевича к "деятельности запрещённой в ЛНР националистической проукраинской группировки "Азов", зверским убийствам мирных граждан Донбасса в 2014-2015 годах, использованию запрещённых средств и методов войны".





Признательные показания Протасевича позволят правоохранителям ЛНР обратиться в международные правозащитные инстанции: ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека) и МУС (Международный уголовный суд).

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин также сообщил, что генпрокуратура Донецкой народной республики начала проверку информации о причастности Протасевича к преступлениям против жителей Донбасса.



