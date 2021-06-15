 

Алексиевич наградили за заслуги перед Германией

 

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер наградил писательницу Светлану Алексиевич орденом "За заслуги перед Федеративной Республикой Германия".

При награждении Штайнмайер коснулся протестов в Белоруссии, начавшихся в августе 2020 года, а Алексиевич указала на "необходимость работать с теми белорусами, кто всё ещё поддерживает власть". "Надо объяснять, что мы стали нацией", - сказала Алексиевич.

С сентября 2020 года Алексиевич находится в ФРГ по линии Германской службы академических обменов. В апреле она заявляла, что пишет книгу о событиях в Белоруссии после президентских выборов.  



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