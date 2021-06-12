 

Пожарные инспектора теперь смогут проверять документы граждан

 

Сотрудников государственного пожарного надзора наделили правом проверять документы граждан при проверке сообщений по фактам пожаров, соответствующая норма теперь закреплена в федеральном законе:

"Должностные лица федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности, при рассмотрении находящихся в производстве дел об административных правонарушениях по фактам пожаров, а также в связи с проверкой сообщений о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях, связанных с пожарами, вправе <...> требовать предъявления документов, удостоверяющих личность граждан, если имеются основания подозревать их в совершении преступления, связанного с пожаром, либо если имеется повод для возбуждения в отношении данных граждан дела об административном правонарушении в области пожарной безопасности".


Кроме того, сотрудники госпожнадзора могут вызывать должностных лиц организаций и граждан, получать от них необходимые объяснения, запрашивать и получать на безвозмездной основе по мотивированному запросу от организаций, в том числе медицинских, персональные данные граждан, погибших или пострадавших при пожаре. Также они могут потребовать от граждан покинуть зону пожара.


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