Рейдеры нацелились на «Щелково Агрохим»

Системообразующее предприятие подверглось атаке екатеринбургской группировки.





Прошедший недавно Петербургский международный экономический форум продемонстрировал, что, несмотря на санкции, российская экономика находится в устойчивом состоянии. Более того ограничения стимулируют отечественные компании расширять производство, осваивать новые продукты и внутренний рынок. Одним из самых перспективных направлений для инвестиций являются химическая промышленность и фармацевтическая индустрия во всем их многообразии. Для развития этих отраслей в России имеются природные ресурсы, а также оставшиеся с советских времен предприятия, которые при условии модернизации способны производить современную продукцию. Страна обладает большим научным потенциалом в этой сфере и тот факт, что Россия сумела достаточно быстро разработать и запустить в массовое производство вакцину от коронавируса, является тому лучшим подтверждением. Но, к сожалению, большие перспективы отрасли понимают не только производители и добросовестные инвесторы, но и всякого рода мошенники и рейдеры, которые торопятся нажиться на самых прибыльных и перспективных активах. Не успел в октябре прошлого года заместитель Министра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов оценить потенциал одного из ведущих химических холдингов «Щелково Агрохим» во время своего визита на это предприятие, как в начале нынешнего года компания подверглась атаке, которая по всем признакам может быть квалифицирована как попытка рейдерского захвата.





Актив первого уровня





Для мошенников щелковский химический холдинг представляет собой лакомый кусок во всех отношениях. Предприятие было основано в конце 90-х на территории бывшего советского химического завода в городском округе Щелково Московской области академиком РАН, доктором химических наук и обладателем более сотни патентов на изобретения Салисом Каракотовым. С тех пор ученый с мировым именем является бессменным руководителем компании и основывает ее деятельность на внедрении научных разработок в производство, что обеспечивает высокое качество продукции, превосходящее китайские и многие западные аналоги. Предприятие имеет высокотехнологичные производственные мощности, уникальную научную лабораторию и более 50 представительств в России и за рубежом.





Ключевым направлением «Щелково Агрохим» является производство средств химической защиты растений. С их использованием обрабатываются несколько миллионов гектаров сельхозугодий – фактически каждый шестой гектар земельного банка растениеводческих хозяйств. Компания также развивает семеноводческое направление и впервые в истории современной России вывела отечественные семена сахарной свеклы и нескольких сортов пшеницы, которые уже дают рекордные урожаи. Кроме того, на сегодняшний день холдинг является единственным в стране производителем антиградовых сеток, без которых не обходится современное интенсивное садоводство. Большие достижения и перспективы у предприятия и в фармацевтике. Активные ингредиенты, разработанные в лаборатории «Щелково Агрохим», входят в составы многих отечественных лекарственных препаратов. Одно из последних достижений компании в этой сфере – разработанная под руководством Каракотова субстанция для новейших лекарств против болезни Альцгеймера.





В настоящее время стоимость чистых активов «Щелково Агрохим» оценивается более чем в 14 млрд рублей. Минэкономразвития включило предприятие в список российских системообразующих компаний, а правительство Московской области признало его одним из ведущих региональных экспортеров. Компания входит в число крупнейших налогоплательщиков, ежегодно отчисляя в бюджеты всех уровней порядка 4,5 млрд рублей налогов. Из них в региональную казну каждый год перечисляются около 2,5 млрд рублей, что составляет четверть бюджета городского округа Щелково. По итогам текущего года компания планирует почти удвоить выручку и довести этот показатель до 26 млрд рублей, что, соответственно, увеличит налоговые отчисления.





В стиле «уралмашевцев»

Начало мошенническим действиям в отношении «Щелково Агрохим» было положено в июле прошлого года, когда с предложением о сотрудничестве к холдингу обратилось некое ООО «Атлас», принадлежащее предпринимателю Владимиру Пистину. С новым контрагентом был заключен стандартный договор, после чего Пистин зарегистрировал для торговли химическими продуктами компанию АО «Солагро». И уже буквально через две недели в состав ее акционеров на правах владельца 50% пакета акций вошла Лилия Ираидова, бывшая на тот момент начальником отдела розничных продаж «Щелково Агрохим». В то же время ее мать – Эльмира Ираидова – являлась коммерческим директором и владельцем 11% акций этого предприятия. Тесные контакты владельца «Солагро» с менеджерами компании позволили ему получать важную коммерческую информацию о деятельности холдинга – договоры с контрагентами, финансовые отчеты и многое другие данные. Как показало дальнейшее развитие событий, сотрудничество Пистина с матерью и дочерью Ираидовыми имело гораздо более масштабные, чем обычные в таких случаях «откатные» цели, для достижения которых были задействованы серьезные ресурсы.





Конфиденциальная информация о деятельности «Щелково Агрохим» видимо направлялась екатеринбургскому предпринимателю Эдуарду Федосову, с которым Владимир Пистин имеет давние деловые отношения. Ранее Федосов работал в коммерческих структурах Екатеринбурга и с тех пор известен как человек, которому не дает покоя слава «уралмашевцев». Их методы из 90-х он, по всей вероятности, использует в своей деятельности. В нулевых Федосов перебрался в Московскую область, где одно время работал в администрации Шатурского района и приобрел связи в местном Заксобрании и правоохранительных органах. В 2015 году Федосову, который никогда не служил в силовых структурах, удалось получить должность генерального директора «Ассоциации работников правоохранительных органов и спецслужб Российской Федерации» (АРПОиС). Правда, ненадолго – в 2018 году его с позором изгнали из Ассоциации за использование служебного положения в личных целях и манипуляции с уставными и финансовыми документами. В дальнейшем, используя аббревиатуру организации, Федосов плодил собственные коммерческие структуры. В число участников таких его фирм как ООО «АРПО информационные технологии» и ООО «АРПО ИТ» входил и Владимир Пистин.





Гринмейл в особо крупном





В последние годы Эдуард Федосов подвизается на ниве «борьбы» с контрафактом. Для этого он открыл компанию Brandpol Group Limited, которая реализует проект «Антиконтрафакт».

Примечательно, что к нему Федосов подключил известную своими жесткими методами ведения дел Свердловскую областную экономическую коллегию адвокатов (СОЭКА), которую возглавляет бывший член Общественной палаты России и Свердловской области Владимир Винницкий. Как сообщается на портале этой организации, коллегией совместно с компанией Федосова в рамках проекта «Антиконтрафакт» «с использованием специального разработанного программного обеспечения доверителям оказывается помощь в вопросах массового выявления и пресечения деятельности по ввозу и реализации контрафактной продукции на территории Российской Федерации и за рубежом». А как следует из многочисленных комментариев предпринимателей, уже столкнувшихся с претензиями Brandpol Group Limited, компания Федосова, похоже, кошмарит бизнес и пытается поставить на поток торговлю услугами СОЭКА.

Схему атаки на «Щелково Агрохим» Федосов, судя по всему, придумал в августе 2019 года. Тогда комментируя в прессе массовую гибель пчел в ряде регионов России, он заявил, что причиной стало использование контрафактных химических средств защиты, и в то же время подчеркнул успешную деятельность «Щелково Агрохим» на рынке. Ну а к реализации плана рейдерской атаки на холдинг вероятно приступили год спустя, когда Пистин наладил тесный контакт с матерью и дочерью Ираидовыми.





С лета прошлого года события развивались стремительно, в классических традициях гринмейла. Коммерческий директор «Щелково Агрохим» вместе со своей дочерью сумели уговорить главного бухгалтера холдинга 76-летнюю Людмилу Приходько, которая владела 20% акций предприятия, начать сотрудничество с Федосовым и объединить ее долю с 11% акций Ираидовой в блокирующий пакет (31% акций). Сделка была заключена в октябре прошлого года и носила, видимо, притворный характер. А дополнительное соглашение к договору купли-продажи изначально оговаривало право Ираидовой продать акции третьим лицам по цене, превышающей формальную сумму сделки в 40 млн рублей. Чем Ираидова сразу же и воспользовалась. Став владельцем блокпакета она потребовала у основных акционеров «Щелково Агрохим» выкупить его за баснословную сумму в 3 млрд рублей. А в качестве агента для реализации сделки по отчуждению пакета третьим лицам она наняла Федосова, услуги которого, как стало известно позднее, оценивались в 450 млн рублей в соответствии с заключенным агентcким договором.





Затянутое дело





Фактически, с помощью бывших акционеров «Щелково Агрохим» и компании Владимира Пистина буквально за несколько месяцев Эдуарду Федосову удалось запустить процесс предполагаемого отъема одного из крупнейших в химической отрасли предприятий. В начале года на основании заявления «Щелково Агрохим» по фактам разглашения конфиденциальной информации и махинаций с акциями холдинга было возбуждено уголовное дело. Однако его расследование тормозится, сталкиваясь с вероятным противодействием со стороны ГУ МВД РФ по МО, с которым Федосов с его же слов находится в тесном контакте.





Для представительства в судах Федосов нанял все ту же серьезную команду юристов из дружественной СОЭКА, которую возглавил лично Владимир Винницкий. Участвуют в деле и юристы, осуществлявшие подготовку видимо притворной сделки между Ираидовой и Приходько – Тарас Абрамов, Станислав Извеков и Глеб Кульба. Надо сказать, что затягивание расследования уголовных дел и судебных процессов, а также нарушение процессуальных норм является элементом большинства рейдерских атак. Однако усилия команды Федосова сегодня выглядят все более и более бессмысленными, поскольку недавно одна из втянутых в аферу бывших акционеров, экс-главный бухгалтер «Щелково Агрохим» Людмила Приходько подтвердила факт мошенничества с акциями предприятия.





Теневые интересанты





В конце мая 2021 года Людмила Приходько подала иск к Эльмире Ираидовой в Арбитражный суд Московской области, в котором требует признать договор купли-продажи недействительным и обязать Ираидову вернуть ей 20% акций предприятия. В заявлении Приходько утверждает, что и договор, и дополнительное соглашение к нему изначально были нацелены на отчуждение объединенного 31% пакета акций «Щелково Агрохим» третьим лицам, и поэтому ее сделка с Ираидовой должна считаться притворной. Как следует из слов бывшего главбуха холдинга, договориться о существенных условиях договора, в частности о том, кому и на каких условиях будет продан пакет, сторонам не удалось. Фактически сегодня Приходько обвиняет подельников в том, что они ее обманули, оставив и без акций, и без денег.





Многоходовая схема, которую Эдуард Федосов по всей видимости пытается реализовать в отношении акций «Щелково Агрохим», свидетельствует о том, что за атакой на предприятие стоят весьма влиятельные интересанты, обладающие серьезными финансовыми и административными ресурсами. А сам Федосов, скорее всего, выступает в роли подрядчика по захвату компании. По большому счету, на сегодняшний день вопрос заключается только в том, осознают ли бывшие акционеры холдинга в полной мере, в какую грязную историю они втянулись. В свое время и Эльмира Ираидова, и Людмила Приходько получили акции преуспевающего предприятия исключительно благодаря щедрости основателя «Щелково Агрохим» Салиса Каракотова. Достаточно сказать, что ежемесячный доход бывших топ-менеджеров составлял около 1 млн рублей, а их ежегодные бонусы исчислялись десятками миллионов рублей. Теперь же предполагаемые махинации с акциями предприятия, в которых они участвовали под влиянием екатеринбургской группировки, по сути, расцениваются как мошенничество в особо крупном размере, вымогательство, использование служебного положения и распространение информации, составляющей коммерческую тайну. В совокупности все это может привести участников аферы в места не столь отдаленные не на один год. Тем более что для власти история с попыткой рейдерского захвата «Щелково Агрохим» является важным поводом задуматься о совершенствовании механизмов защиты российских предприятий и ужесточении ответственности за действия такого рода.

Первая публикация - Московский Монитор