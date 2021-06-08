Пропавших людей можно будет разыскивать в первые же сутки

Госдума одобрила поправки, позволяющие начинать поиск пропавших без вести при помощи геолокации их мобильных телефонов сразу после получения заявления о пропаже, не дожидаясь разрешения суда (на получение которого уходило двое суток).

"В течение 24 часов с момента поступления сообщения о пропаже человека можно будет получить информацию о том, с кем пропавший связывался по мобильному, а также где в данный момент находится телефон", - сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В отношении несовершеннолетних и недееспособных людей поиск по мобильному будет начинаться сразу после получения письменного согласия от их законных представителей.