 

Пропавших людей можно будет разыскивать в первые же сутки

 

Госдума одобрила поправки, позволяющие начинать поиск пропавших без вести при помощи геолокации их мобильных телефонов сразу после получения заявления о пропаже, не дожидаясь разрешения суда (на получение которого уходило двое суток).

"В течение 24 часов с момента поступления сообщения о пропаже человека можно будет получить информацию о том, с кем пропавший связывался по мобильному, а также где в данный момент находится телефон", - сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В отношении несовершеннолетних и недееспособных людей поиск по мобильному будет начинаться сразу после получения письменного согласия от их законных представителей.

Поправки поддержал координатор отряда "Лизы Алерт" Олег Леонов, отметивший, что "около 6 тысяч человек погибают с включёнными мобильными ежегодно".



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APN.ru