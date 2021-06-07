Учёные оживили коловраток, замёрзших 24 000 лет назад

"Пока это самое надёжное свидетельство того, что многоклеточные живые существа могут прожить десятки тысяч лет в состоянии, когда их обмен веществ останавливается практически полностью", – написал один из авторов исследования, научный сотрудник Института физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН Станислав Малявин.

Коловратки – одни из самых примитивных многоклеточных животных, но они очень живучи и могут переносить продолжительные и резкие засухи. Эти беспозвоночные умеют "высушивать" себя и входить в состояние анабиоза. Более того: воскрешённые древние коловратки с успехом перенесли новую заморозку -- при том что многие современные виды коловраток этого не умеют, их клетки разрушаются в результате формирования кристаллов льда.