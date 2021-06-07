 

Учёные оживили коловраток, замёрзших 24 000 лет назад

 
Биологи оживили червей-коловраток, которые более 24 тыс. лет назад оказались в вечной мерзлоте.

"Пока это самое надёжное свидетельство того, что многоклеточные живые существа могут прожить десятки тысяч лет в состоянии, когда их обмен веществ останавливается практически полностью", – написал один из авторов исследования, научный сотрудник Института физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН Станислав Малявин.

Коловратки – одни из самых примитивных многоклеточных животных, но они очень живучи и могут переносить продолжительные и резкие засухи. Эти беспозвоночные умеют "высушивать" себя и входить в состояние анабиоза. Более того: воскрешённые древние коловратки с успехом перенесли новую заморозку -- при том что многие современные виды коловраток этого не умеют, их клетки разрушаются в результате формирования кристаллов льда.

 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Раис Сулейманов: «Проблема ваххабизма в Татарстане никуда не делась»
» Русский менталитет как он есть
» Книга "В трясине псевдорыночных реформ. Хроники развала экономики России и возможности выхода из кризиса".
» Геоэкономические итоги "газовой войны". Стратегия для России: региональная держава или сырьевая колония?
» Обналичивание власти: финальная стратегия российского правящего слоя
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Заявление Общества русской культуры Республики Татарстан

Заявление Общества русской культуры Республики Татарстан

Руссо туристо, облико политико

Руссо туристо, облико политико

Президент Минниханов не уважает митрополита Кирилла?

Президент Минниханов не уважает митрополита Кирилла?

Пермский край: территория упадка или роста?

Пермский край: территория упадка или роста?

Пассажир для Лукашенко

Пассажир для Лукашенко

Александр Лукашенко: беспредельщик, патриарх и дорожно-карточный шулер

Александр Лукашенко: беспредельщик, патриарх и дорожно-карточный шулер

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Олимпийским атлетам раздадут 160 000 презервативов, но предпишут воздержание

  • 00:01
  • 94

Суд Бельгии допустил, что ковидорегуляции противоречат правам человека

  • 23:42
  • 92

Учёные оживили коловраток, замёрзших 24 000 лет назад

  • 23:13
  • 99

Хуснуллин недоволен тем, как работают россияне

  • 20:26
  • 160

В Малайзии дроны ищут людей с высокой температурой

  • 20:20
  • 138

Каждый третий россиянин боится телефонных мошенников

  • 19:51
  • 139
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru