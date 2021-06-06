Будапешт против Китайского университета

Несколько тысяч человек вышли на митинг против решения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана разместить в Будапеште китайский университет.

Подписанное страной соглашение с шанхайским университетом Фудань предусматривает завершение строительства филиала университета в Будапеште к 2024 году.

Власти Будапешта также выступили против этой идеи, утверждая, что проект стоимостью $1,9 млрд ляжет огромным бременем на налогоплательщиков, а вдобавок "пошлёт неверный политический сигнал из-за предполагаемых нарушений прав человека в Китае в связи с уйгурским конфликтом" (Китай обвиняют в геноциде уйгуров).