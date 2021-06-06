 

Будапешт против Китайского университета

 

Несколько тысяч человек вышли на митинг против решения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана разместить в Будапеште китайский университет.

Подписанное страной соглашение с шанхайским университетом Фудань предусматривает завершение строительства филиала университета в Будапеште к 2024 году.

Власти Будапешта также выступили против этой идеи, утверждая, что проект стоимостью $1,9 млрд ляжет огромным бременем на налогоплательщиков, а вдобавок "пошлёт неверный политический сигнал из-за предполагаемых нарушений прав человека в Китае в связи с уйгурским конфликтом" (Китай обвиняют в геноциде уйгуров). 


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Акции "За честные выборы" в городах России. Обновляющаяся информация
» Книга "В трясине псевдорыночных реформ. Хроники развала экономики России и возможности выхода из кризиса".
» Кавказская война. Геноцид, которого не было. Ч. 1
» Геоэкономические итоги "газовой войны". Стратегия для России: региональная держава или сырьевая колония?
» Минобороны опубликовало список вузов, в которых сохранятся военные кафедры
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Заявление Общества русской культуры Республики Татарстан

Заявление Общества русской культуры Республики Татарстан

Руссо туристо, облико политико

Руссо туристо, облико политико

Президент Минниханов не уважает митрополита Кирилла?

Президент Минниханов не уважает митрополита Кирилла?

Пермский край: территория упадка или роста?

Пермский край: территория упадка или роста?

Пассажир для Лукашенко

Пассажир для Лукашенко

Александр Лукашенко: беспредельщик, патриарх и дорожно-карточный шулер

Александр Лукашенко: беспредельщик, патриарх и дорожно-карточный шулер

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Суд пересмотрел дело Юсупа Шамсудинова

Врачи попросили Путина освободить их от уголовной ответственности "на время пандемии"

  • 23:20
  • 290

Большинство американцев по-прежнему поддерживают смертную казнь

  • 18:28
  • 285

В МВД определили, когда ГИБДД может остановить автомобиль, в том числе с мигалкой

  • 18:11
  • 328

Будапешт против Китайского университета

  • 17:46
  • 319

В Британии выходит книга о том, как в действительности сосуществуют англичане и мусульмане

  • 20:29
  • 679
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru