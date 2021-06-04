 

Уйгуры рассказали о преследованиях со стороны Китая

Уйгурские беженцы из Китая рассказали о китайской практике обращения с этим народом. Они утверждают, что китайцы принуждают уйгуров делать аборты, в том числе на поздних сроках беременности, заставляют, в том числе под пытками, доносить на родственников и сносят уйгурские дома бульдозером, если в семье больше детей, чем позволено. Одна из беженцев, которые сейчас дают свидетельские показания в Лондоне, говорит, что, будучи гинекологом, была обязана ходить по домам с переносным аппаратом УЗИ и проверять уйгурских женщин на беременность. За это уйгуры считали её продавшейся китайцам предательницей.
Предположительно, около 1 млн человек, большинство -- уйгуры, находятся сейчас в "воспитательном лагере" в Синьцзяне. 
Китай отрицает все обвинения, не намерен участвовать в разбирательстве и утверждает, что в синьцзянском лагере уйгуры получают новые профессии, изучают китайский язык и социализируются. 
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