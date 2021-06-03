 

"Гражданин одного из соседних государств" напал на полицию в Химках

 

Следственным отделом по городу Химки возбуждено уголовное дело в отношении "гражданина одного из соседних государств". 

По данным следствия, 1 июня 2021 года на дороге возле дома на ул. Бурденко в Химках был припаркован служебный автомобиль полиции. В какой-то момент к полицейским подъехал "гражданин одного из соседних государств", который стал высказывать оскорбления в их адрес в связи с тем, что автомобиль мешал его проезду. Сотрудники полиции представились и объяснили, что автомобиль находится здесь в служебных целях, однако "гражданин одного из соседних государств" продолжил высказывать оскорблять полицейских и нанёс им "множественные удары в область головы и лица", причинив травмы. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

 


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APN.ru