"Гражданин одного из соседних государств" напал на полицию в Химках

Следственным отделом по городу Химки возбуждено уголовное дело в отношении "гражданина одного из соседних государств".

По данным следствия, 1 июня 2021 года на дороге возле дома на ул. Бурденко в Химках был припаркован служебный автомобиль полиции. В какой-то момент к полицейским подъехал "гражданин одного из соседних государств", который стал высказывать оскорбления в их адрес в связи с тем, что автомобиль мешал его проезду. Сотрудники полиции представились и объяснили, что автомобиль находится здесь в служебных целях, однако "гражданин одного из соседних государств" продолжил высказывать оскорблять полицейских и нанёс им "множественные удары в область головы и лица", причинив травмы. Решается вопрос об избрании меры пресечения.