КГБ и СВР будут дружить против "деструктивной деятельности Запада"

Комитет государственной безопасности Белоруссии и Служба внешней разведки России намерены объединить усилия в борьбе против «деструктивной деятельности Запада» с целью защитить национальные интересы обеих стран. Главы ведомств обсудили вопросы взаимодействия спецслужб, меры по предотвращению дестабилизации ситуации на пространстве Союзного государства.

1 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что привёз на встречу с президентом Путиным аналитические материалы спецслужб о внешнеполитической ситуации -- в частности, документы об отношениях между США, ЕС и Китаем.