 

КГБ и СВР будут дружить против "деструктивной деятельности Запада"

 

Комитет государственной безопасности Белоруссии и Служба внешней разведки России намерены объединить усилия в борьбе против «деструктивной деятельности Запада» с целью защитить национальные интересы обеих стран. Главы ведомств обсудили вопросы взаимодействия спецслужб, меры по предотвращению дестабилизации ситуации на пространстве Союзного государства. 

1 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что привёз на встречу с президентом Путиным аналитические материалы спецслужб о внешнеполитической ситуации -- в частности, документы об отношениях между США, ЕС и Китаем. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Раис Сулейманов: «Проблема ваххабизма в Татарстане никуда не делась»
» Русский менталитет как он есть
» Зарубежное религиозное влияние на мусульман Татарстана в постсоветский период
» Книга "В трясине псевдорыночных реформ. Хроники развала экономики России и возможности выхода из кризиса".
» Геоэкономические итоги "газовой войны". Стратегия для России: региональная держава или сырьевая колония?
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Заявление Общества русской культуры Республики Татарстан

Заявление Общества русской культуры Республики Татарстан

Руссо туристо, облико политико

Руссо туристо, облико политико

Президент Минниханов не уважает митрополита Кирилла?

Президент Минниханов не уважает митрополита Кирилла?

Пермский край: территория упадка или роста?

Пермский край: территория упадка или роста?

Пассажир для Лукашенко

Пассажир для Лукашенко

Александр Лукашенко: беспредельщик, патриарх и дорожно-карточный шулер

Александр Лукашенко: беспредельщик, патриарх и дорожно-карточный шулер

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Британцы назвали "Убить пересмешника" самой вдохновляющей книгой

  • 20:13
  • 115

"Гражданин одного из соседних государств" напал на полицию в Химках

  • 19:26
  • 149

КГБ и СВР будут дружить против "деструктивной деятельности Запада"

  • 19:16
  • 138

Минфин РФ за месяц направит на покупку валюты 221 млрд рублей

  • 18:45
  • 143

ВОЗ: психическое здоровье человечества ухудшилось, выросла смертность от рака

  • 18:39
  • 136

В России можно будет наблюдать редкое солнечное затмение

  • 21:28
  • 363
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru