ВОЗ: психическое здоровье человечества ухудшилось, выросла смертность от рака

"Меня очень беспокоит параллельная пандемия психического здоровья. Мы знаем, что каждый второй подросток уязвим с точки зрения беспокойства, депрессии или вообще склонности к суициду. Так что ВОЗ намерена утроить эти усилия по охране психического здоровья и сосредоточиться на благополучии населения".

Также обеспокоенность вызывает рост смертности от рака: