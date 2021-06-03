ВОЗ: психическое здоровье человечества ухудшилось, выросла смертность от рака

Во всём мире "на фоне пандемии" ухудшилось состояние психического здоровья людей, сообщил
директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге:
"Меня очень беспокоит параллельная пандемия психического здоровья. Мы знаем, что каждый второй подросток уязвим с точки зрения беспокойства, депрессии или вообще склонности к суициду. Так что ВОЗ намерена утроить эти усилия по охране психического здоровья и сосредоточиться на благополучии населения".
Также обеспокоенность вызывает рост смертности от рака:
"Потому что все внимание во всем мире было обращено на COVID-19. Это понятно. Но как же быть со всеми другими болезнями? Мы знаем, например, что в каждой третьей стране в мире скрининг рака был прерван. Это означает, что дети, женщины, мужчины умрут от рака, которые не должны были умереть в более спокойные времена... каждый год 2,2 млн человек умирают от рака, а во время пандемии ситуация стала ещё хуже". По мнению
профессора Дэвида Курроу, ведущего специалиста по раковым заболеваниям из Института рака в Новом Южном Уэльсе (Австралия), малоподвижный образ жизни, переход на работу из дома стали дополнительными факторами развития многих заболеваний, в том числе и рака. Об увеличении сидячего образа жизни в Австралии сообщают 61% населения.