Зеленский: настоящее союзное государство России и Белоруссии представляло бы опасность

"Мы наблюдаем за тем, как Россия и Белоруссия настойчиво сотрудничают друг с другом. Они могут включить туда [в сотрудничество] оборону, и тогда эти страны смогут оказывать на нас серьёзное давление.

С этой стороны мы видим опасность для нас -- вплоть до создания настоящего союзного государства между Россией и Белоруссией".