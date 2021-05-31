 

Зеленский: настоящее союзное государство России и Белоруссии представляло бы опасность

В интервью немецкой газете "Франкфуртер Альгемайн Цайтунг" президент Украины Владимир Зеленский сказал, что полноценное союзное государство России и Белоруссии представляло бы угрозу для Украины:
"Мы наблюдаем за тем, как Россия и Белоруссия настойчиво сотрудничают друг с другом. Они могут включить туда [в сотрудничество] оборону, и тогда эти страны смогут оказывать на нас серьёзное давление. С этой стороны мы видим опасность для нас -- вплоть до создания настоящего союзного государства между Россией и Белоруссией".

 


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