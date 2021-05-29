 

Россия готовится перечислить Белоруссии очередные 500 млн долларов

 

Вопрос о перечислении Белоруссии $500 млн второго транша госкредита со стороны России согласован, деньги поступят до конца июня, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Речь идёт о втором транше (в размере $500 млн) от госкредита общим объёмом $1,5 млрд. 

Песков подчеркнул, что этот госкредит был согласован раньше, а на нынешней (28-29 мая) встрече с Путиным Лукашенко не попросил дополнительных денег.

В то же время и тема перехода РФ и Белоруссии к единой валюте по-прежнему не затрагивалась. 



 


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