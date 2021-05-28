Американские солдаты ненамеренно выдали местоположение секретных баз

Американские солдаты, служащие на военных базах в Европе, оснащённых ядерным оружием, в течение, по крайней мере, восьми лет (с 2013 года) использовали приложения для смартфонов, помогающие им изучать и запоминать информацию. Они не отдавали себе отчёта
, что таким образом их карты памяти, содержащие засекреченную информацию, становились доступными для посторонних. В том числе таким образом раскрылось местоположение ядерного оружия на шести базах, расположение видеокамер, типы вооружения и секретные коды, которые в принципе не должны были быть известны гражданским лицам. Также в сеть утекли фотографии военнослужащих на самих базах. Информация была свободно доступна в Гугле при правильно сформулированных запросах.