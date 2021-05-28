 

Форбс назвал самых богатых российских наследников

 

Журнал "Форбс" опубликовал рейтинг богатейших российских наследников. 50 представителей второго поколения богатейших семей России в общей сложности готовятся унаследовать почти 300 млрд. долларов.

Рейтинг уже не в первый раз возглавил единственный сын президента "ЛУКОЙЛа" Вагита Алекперова Юсуф (доля одного ребёнка $24 млрд). Ему принадлежит 0,2% акций компании, пакет стоит $115 млн. 

На втором месте дочь и сын основного владельца компаний "Новатэк" и "Сибур" Леонида Михельсона. Виктория Михельсон с 2016 года живёт в Цюрихе, её сводный брат живёт в Москве. Доля одного ребёнка в наследстве -- $12,5 млрд.

Третью строку рейтинга занял Джахангир Махмудов (доля $9,7 млрд) – сын основного акционера Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Искандера Махмудова. Четыре года работал директором по коммерческим и финансовым вопросам Челябинского цинкового завода.

На четвёртом месте -- трое детей владельца Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимира Лисина, с $9,5 млрд наследства на каждого. Дмитрий входит в советы директоров Первой грузовой компании и Первой портовой компании, Юрию Лисину принадлежит люксембургская компания по управлению капиталом RiskInvest Holding. Этой компании принадлежит 4,26% акций Fletcher Group, в которую входит НЛМК.

Пятёрку замыкают дети владельца компаний "Еврохим" и Сибирская угольная энергетическая компания Андрея Мельниченко, а на шестом месте -- впервые попавшие в рейтинг дочь и сын основателя Telegram Павла Дурова ($8,6 млрд на каждого ребенка).

На седьмой строчке рейтинга – трое детей владельца инвестиционной группы Volga Group Геннадия Тимченко, с долей каждого из трёх детей по $7,35.


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