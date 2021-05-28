Президент Минниханов не уважает митрополита Кирилла?

В минувшую субботу 22 мая в селе Русское Никольское Лаишевского района Республики Татарстан прошёл XXIX фестиваль русского фольклора «Каравон», название это означает «Хоровод» на местном старорусском диалекте. Первые десять фестивалей с 1992 по 2002 г. проводились почти целиком силами общественников и энтузиастов – Общество русской культуры г. Казани и совет местного самоуправления с активом Никольского дома культуры, ставшего центром сохранения уникальных традиций русских хороводов и других песенных и обрядовых традиций села. Благо их носители составляли долгие годы сплочённый коллектив, обладающий собственным колоритом и могучей глубиной русского народного творчества.





Мероприятие традиционно из года в год поддерживал и отдел культуры администрации района и Республиканский научно-методический центр народной культуры и культпросвет работы регионального Министерства культуры, а также, Управление культуры г. Казани и ряд других структур. Истоки местного праздника «Каравон» – не только в эхе от ещё дохристианских хороводов, а в укоренившихся последние столетия самых настоящих православных народных традициях, приуроченных здесь к престольному празднику села – дню Николая Угодника. В честь этого одного из самых почитаемых в русском народе святого освящён местный храм. Исстари после церковной службы и трапезы народ здесь выходил в этот день на гуляния, люди пели «артелями», «беседками», а под вечер девицы водили хороводы. Сохранили их для современников никольские бабушки, бывшие во времена хрущёвского запрета народно-православных традиций в 1955 г. ещё девицами. Особые хороводы, Никольские, играли под три песни: «Как по морю», «При долу-долочке» и «Как по речке». И ныне эти песни от бабушек перенимает молодёжь, даже дети играют Каравон.





После встречи в ноябре 2002 г. первого президента РТ Минтимера Шаймиева с представителями Общества русской культуры г. Казани и Казанского отделения Международной славянской академии наук, искусства, культуры и образования и подписания соответствующего протокола с 2003 г. «Каравон» становится государственным (РТ) праздником и ежегодно проводится наряду с татарским Сабантуем по указу президента РТ министерством культуры с привлечением республиканских ресурсов.





О межнациональном и межконфессиональном согласии на вверенной ему территории при любых обстоятельствах к месту и не к месту говорил прежний глава региона, так же говорит и нынешний. Вот, и выступая на открытии фестиваля русского фольклора «Каравон» в прошедшую субботу 22 мая 2021 г., он снова призвал «бережно относиться к нашей истории, традициям», напомнил о том, что идёт Год родных языков и народного единства. И предваряющий этот государственный (РТ) праздник официальный текст поздравления Минниханова, лишний раз напоминает о «многонациональном Татарстане» и что праздник «Каравон» с незапамятных времён гармонично вписался в православную культуру.





Прав тут Рустам Нургалеевич Минниханов, говоря о православной сути праздника, которую наша митрополия именно в нынешнем году приняла усилия соблюсти. Но слова-то правильные, вот, только, почему же с высокой трибуны вслед за поздравлениями президента Минниханова к народу не прозвучали поздравления и нашего владыки митрополита казанского и татарстанского Кирилла?! Да владыки почему-то вообще не было среди высоких гостей нынешнего праздника русского фольклора «Каравон», хотя в Никольском храме он служил!

Но обеспечила ли светская власть Республики Татарстан восхваляемую ею «гармонию» и в части его «народности», и, одновременно в части исконно православной традиции? Как увидим, по всему судя, не только НЕ обеспечила, а буквально надругалась над православной традицией. Получилось по сути оскорбление чувств верующих, но не только самих верующих, а ещё лично владыки Кирилла.





Но пусть Рустам Нургалеевич сам – хоть публично, хоть в каких-либо, приемлемых ему после данного конфуза, более узких кругах, разъяснит ситуацию. Пусть даже устами каких-нибудь своих условных «псаки», которые порой вещают от его имени в неудобных для казанского кремля ситуациях. Мы же здесь обозначим факты – то, как они выглядят и кратко проанализируем причину случившегося.





… Владыка Кирилл прибыл в Русское Никольское на праздник вовремя, как и все ждали, в начале девятого утра, благо храм стоит в самом центре села, рядом со зданием Совета местного самоуправления и клубом. Ещё за час до встречи высокого гостя и богослужения началась исповедь, многие жители села и прибывшие гости в этот торжественный праздничный день готовились к причастию. Храм Николая чудотворца прибран, наряден, праздничен. Люди – тоже. Во всём зримом – настоящий праздник, ведь правящий архиерей будет здесь служить в этот день литургию впервые более чем за сто лет! Богослужение шло своим чередом, по подобающему архиерейскому чину. Пел хор Казанской духовной семинарии, а «Символ веры» и «Отче наш», как полагается, пели все прихожане, два протодиакона чинно и вдохновенно помогали. Во время службы то и дело в храм заходили люди в красочных русских костюмах – подавали в свечной ящик записки – помянуть своих – кого «О здравии», кого «Об упокоении», ставили свечи, молились. Но вот, по мере богослужения свозь открывающиеся двери храма уже в конце Литургии оглашенных начинала доноситься с улицы весёлая музыка, через усилители звучали голоса зазывал. Но пока люди находились внутри храма, внешние звуки ещё не были слишком навязчивы. После причастия и короткого праздничного молебна владыка Кирилл обратился к верующим с короткой проповедью.





Слова этой проповеди, сказанные и так-то тихим голосом, ещё постоянно заглушались внешними звуками, но тем не менее, хоть выбивай в граните, положив в основу всякого русского праздника, неразрывно связанного с православием. Судите сами.

«…Как можно в праздник прекрасный не помолиться? Помолись в храме, и иди, пожалуйста, веселись, радуйся жизни! Праздник русский, христианский «Святитель Николай» - фактически наш национальный…»





«Основание веры и жизни христиан— Сам Господь наш Иисус Христос и те святые люди, кто создал нашу церковь, как святитель Николай. Он стал для нас общим нашим святым, за помощью к которому все мы обращаемся.

Пусть по молитвам святителя Николая Господь спасёт и сохранит нашу страну, вразумит всех тех, кто ещё не почувствовал, не увидел и не познал Бога. Для нас очень важно, чтобы мы хранили самое настоящее и подлинное богатство нашего народа — нашу святую православную веру. Если у нас будет крепкая вера, то сохранится и наш народ …»

Запечатлелась в мозгу и в душе, наверное, главная мысль этой проповеди владыки Кирилла: «Как можно без Бога вообще что-то делать? Какой без Бога праздник?!»





Но что же ждало прихожан и гостей храма, когда все вышли из церкви и двинулись вокруг неё крестным ходом, возглавляемым владыкой Кириллом? Поначалу – звон колоколов, пение хора, возгласы и молитвы священства, и за алтарём, когда читали Евангелие от Марка о приходе жен мироносиц к отворенному гробу и заставшими там ангела, возвестившего им о Воскресении Христа, всё было более-менее пристойно, лишь иногда прорывались звуки «светского праздника». Но когда крестный ход, обойдя церковь кругом, вернулся к её входу, ни молитвы владыки Кирилла Святителю Николаю, ни Евангелия слышно почти не было – вовсю вопили динамики, установленные почти напротив церкви. Кто-то замахал через церковную ограду руками в сторону площадки, я же попросил людей, стоящих за оградой добежать до оператора микшерского пульта, попросить выключить пока музыку. Но так и читалось Евангелие перед святым храмом под грохот «Калинки-малинки»! И только когда народ стал заходить внутрь, музыку и удалые возгласы зазывал убавили. Но поздновато…





И, удивительно, что ни в течение всего богослужения, ни по его окончании, ни одного «гонца» от президента Минниханова и его высокого окружения! Ни «как дела, может быть надо что-нибудь, может помощь какая нужна»? Никакого взаимодействия! Даже перекусить не пригласили никого, ни владыку со священством, ни певчих студентов семинарии. И, как выяснилось, такое отношение началось «с вешалки» – на входе ещё за долго до начала официального открытия праздника автомобили со священнослужителями на территорию не пустили. Так что те вместе с владыкой Кириллом с вещами торопились в храм пешком.

Я поинтересовался у старшего по званию, дежурившего на входе рослого здорового капитана МВД республики, что же он не пропустил автомобили митрополии?





– Не положено. Мы по приказу работаем; – заученно парировал капитан.

– Надо было вашему владыке в шесть утра приезжать, чтобы проехать свободно. Да и сам президент Минниханов тут вышел и дальше пешком пошёл; – подумав ещё заключил капитан мне, оторопевшему от такой «железной логики» полицейского.

– Ну, Вы сравнили! Президент и прибыл территорию осмотреть, с народом пообщаться, а митрополиту прежде общения с народом Богу служить надлежало, у священников – облачение и богослужебные принадлежности в церковь должны быть доставлены, надо же понимать, раз вы на входе поставлены; – отчитывал я капитана, разумеется, совершенно бесполезно. Я быстро стал капитану скучен, и он дальше занялся «своим делом».





Сотрудники полиции и росгвардейцы в пятнистой форме были тут на празднике повсюду, и не только они.

Из официальной сводки с сайта силовиков:

«Для дополнительного контроля за состоянием общественного правопорядка во время мероприятия сотрудники отдела эксплуатации беспилотных летательных аппаратов и привязных аэростатов Управления Росгвардии по РТ развернули комплекс высотного видеонаблюдения «ОКО-60» на базе привязного аэростата.

Благодаря профессиональной работе сотрудников Росгвардии и МВД по РТ грубых нарушений общественного правопорядка в период проведения мероприятия не допущено.»





Да, аэростат привязной действительно весь день белел в небе, и за безопасность спасибо, конечно, но…

В общем, владыка Кирилл как приехал к вывеске «Каравон» и заграждениям с этим капитаном и другими сотрудниками, так и уехал от этого же места сразу после окончания богослужения, оставив обескураженными благочинного по лаишевскому округу игумена Никодима (Шушмарченко), и совсем расстроившегося настоятеля сельской церкви Николая чудотворца иерея Ярослава Филиппова, на котором в создавшейся ситуации уж точно никакой вины нет.





А организаторы праздника и первые лица, по всему судя, ровным счётом ничего не заметили, несмотря на то, что вроде бы владыка Кирилл должен был по плану открывать какую-то выставку. Да и многие тысячи народа, прибывшего на праздник – разве не важно, чтобы они видели и слышали своего митрополита?! Но как тому было ещё поступить при таком пренебрежении светской власти к его служению и к нему самому?

– А где у нас митрополит Кирилл? – вероятно спросило первое лицо своё окружение.

– Уехал; – вероятно ответило окружение.

– Когда?

– Сразу после службы. Дела, наверное, срочные.





Пожали плечами, и дальше «окормлять праздник». Речи с трибун, вручение наград, обещания, интервью прессе, общение с народом. И, да, обязательно сплясать с русскими красавицами под видео камерами! Ну, и банкет, разумеется. С гостями важными, да и «со своими» надлежит должным образом пообщаться в неформальной обстановке. Председатель Комитета ГД РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, заместитель Председателя Комитета ГД РФ по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов, депутат ГД РФ Ирек Богуславский – гости важные. Ну и «свои» – министр культуры, глава района, и даже председатель Верховного суда РТ, и, как говорится, «другие официальные лица». Банкет, как положено – с торжественными речами, с перечислением побед и восхвалением победителей. Но православному священству, что получается, на этом «празднике чиновничества» – не место?





Кстати, как только пустеют VIP-трибуны крытого (на всякий случай от дождя) шатра, специально устроенного на площади перед храмом и клубом села напротив концертной сцены, а значит, высокие гости потянулись на банкет, так всем, кто несёт ответственность за проведение мероприятия, становится скучно. Все знают, что высокое начальство после банкета разъедутся восвояси, и за дальнейшее качество и ход мероприятия никто не спросит. Именно поэтому много лет кряду на «Каравоне» вовсе не доходило дело до собственно Каравона-Хоровода на традиционной поляне. Но в этом году подуставшие фольклористы вышли-таки на траву на хороводную поляну, сыграли Каравон – насколько хватило сил после «обязательной программы» на сцене и на уложенной плиткой площадью перед клубом и шатром с высокими гостями. Здесь на лугу у многих и второе дыхание открылось, образовались одна, две, три «беседки», «артели», артисты пели с народом и фольклор, и «Катюшу» со «Смуглянкой». Песни, шутки – неиссякаемы в русском народе.





Татары, кстати, по своей натуре – народ тоже весёлый и музыкальный, от нас, русских не отстают. И понятно, что татарский Сабантуй – чисто народный праздник, не связанный с религией. Но если в исламе религиозные традиции отделены от народных, то у нас-то, у православных народов, они теснейшим образом переплетаются. И на утреннем богослужении в православный праздник должно царить благочестие и молитвенное внимание в обращении к Богу, Богородице, всем Его святым и бесплотным небесным силам. А после – пой и веселись вдоволь, как и сказал владыка Кирилл в проповеди. И, ведь, ни у какого идиота, будь он сколько угодно весел и доброжелателен, не возникнет идея в мусульманский праздник врубить на полную мощность татарские гармошки через усилитель прямо перед входом в мечеть.





Почему же на нынешнем русском православном Каравоне ровно это стало возможным? Что, сотрудник районного дома культуры Света, которая управляла площадкой «молодецкие забавы» напротив храма, недоглядела? Нет, у неё были указания руководства, да и при чём здесь именно эта площадка, непосредственно перед входом в храм, если таких площадок по официальным источникам было около двадцати, половина которых – вблизи храма! Так что весёлая разудалая музыка, зазывы и прибаутки неслись отовсюду, прорываясь в храм и во время пения «Иже Херувимы…» и во время чтения Евангелия, и во время «Тебе поем...», и сквозь возгласы «Святая – святым!», «Со страхом Божиим и верою, приступите!»…





Ну, и где здесь со-работничество светской власти с представителями православного духовенства, тем более, на высшем уровне? Где уважение к религиозным чувствам? Где, в конце концов, традиционное татарское гостеприимство? Даже не татарское, а чисто человеческое?





Поэтому все высокие слова – как произнесённые с высоких трибун, так и на банкетах в более узком кругу – о межконфессиональном согласии и взаимном уважении при таких обстоятельствах больше похожи на пустой обыденный трёп для галочки.

И здесь помимо подлинно чиновничьего безразличия к народной жизни, к её истокам, приоритетам и ценностям, мне видится ещё один фактор.





То, что глава республики Рустам Минниханов – деревенский татарин – все в стране знают, и это никак нельзя считать его недостатком, на этом посту важнее деловые, профессиональные и человеческие качества. И, думается, что описанный случай, который произошёл на празднике «Каравон-2021» – всего лишь случайность, легко устранимые недоработки службы протокола и других.

Однако же, давайте посмотрим на более системные вещи, например, кто заполняет вертикаль от первого лица и до самого низового звена в организации русского православного праздника «Каравон»? Извольте, перечисляем:

– Аюпова Ирада Хафизяновна — министр культуры Республики Татарстан;

– Зарипов Ильдус Фатихович – глава Лаишевского муниципального района РТ;

– Хабибуллина Эльвира Василовна – начальник отдела культуры ИК Лаишевского муниципального района РТ;

– Алеев Эрнст Хабибуллович – глава, руководитель ИК Никольского сельского поселения Лаишевского муниципального района РТ.





Тут будет к слову сказать, что Лаишевский район издавна по преимуществу населён русскими, православными. А как думаете, являются ли перечисленные господа специалистами по русской православной культуре? Вопрос, очевидно, риторический. И если смоделировать ситуацию с динамиками, установленными напротив церкви и вопившими «Калинку-малинку» во время чтения молитвы Николаю Угоднику и Евангелия, то для начальника той самой Светы, которой была поручена эта площадка «Молодецкие забавы», госпожи Хабибуллиной, вероятны следующие примитивные ассоциации. Раз русская культура, то церковь плюс русские разудалые песни, да погромче. Вон, «Играй, гармонь» с музыкой и песнями по первому каналу постоянно на фоне церквей показывают. «Только грянули гармошки что есть мочи», так сказать… И остальная выше перечисленная команда, очевидно, не против этого.





Общество русской культуры Республики Татарстан с самого своего основания буквально воевало за восстановление народных православных традиций в РТ, с первого фестиваля «Каравон-1992» рассматривая Русское Никольское как плацдарм, потенциальный эталон будущей реализации всей полноты русской православной народной культуры. Мы радовались, когда у нас получалось первые годы, что в с. Русское Никольское проводились богослужения, приезжал настоятель Никольского кафедрального собора г. Казани протоиерей Иоанн Протащук (почил 25 марта 1995 г.), когда из руин силами меценатов, прихожан и священства поднимался сельский храм Николая чудотворца, который стоит сейчас во всём своём великолепии, восстановленный. Ведь мы почти каждый фестиваль в девяностых собирали подписи под коллективными прошениями к властям о восстановлении этого храма. Радовались, когда на очередном «Каравоне» под колокольный звон все участники и гости поздравляли только что обвенчавшуюся пару. И мы очень радовались, когда, наконец, узнали, что нынешний праздник будет предварять литургия, которую возглавит лично митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.





Но когда я подошёл к владыке Кириллу после нынешнего богослужения в Никольском под благословение и радостно поздравил его с первой архиерейской литургией в день православного праздника Николая чудотворца и народного праздника «Каравон», он сказал: «И последней…». Лишне говорить, что репортаж о событии, опубликованный на сайте митрополии, был совершенно нейтральным – кто же там возмутится по такому случаю?





Но нам очень хочется верить, что даже после такого неудачного приёма владыка Кирилл оттает, что со стороны руководства Республики Татарстан и лично президента Рустама Минниханова на самом деле нет пренебрежения к служению нашего священства и священноначалия и что юбилейный XXX фестиваль русского фольклора в Никольском пройдёт подобающе – во всей полноте русских православных традиций, начавшись с богослужения, с молитв к Богу и Святителю Николаю – как настоящий русский православный праздник.

Михаил Юрьевич Щеглов, председатель Общества русской культуры Республики Татарстан, председатель Казанского отделения Русского собрания, доцент Международной Славянской Академии наук, образования, искусств и культуры, один из основателей фестиваля русского фольклора «Каравон»