В России выявили на 20% больше коррупционных преступлений

Число коррупционных преступлений в России с начала 2021 года выросло на 20,6%, ущерб от них увеличился почти до 23 млрд рублей (в прошлом году -- 17,9 мрлд), говорится в статистических материалах Генпрокуратуры. Во многом это связано с тем, что теперь коррупцию выявляют более активно.

Число выявленных случаев взяточничества в целом выросло на треть, и "в каждом третьем случае размер взятки не превышал десяти тысяч рублей".

Чаще всего взятки были выявлены в Пермском крае (135), Ставропольском крае (113) и Башкирии (101).