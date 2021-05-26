Страдающие от табачного дыма могут требовать компенсацию от курящих соседей
- 26.05.2021, 22:26,
- Новости
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Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев сказал
на Всемирной судейской конференции по вопросам окружающей среды:
"В повседневной жизни граждан экологическое благополучие обеспечивается в том числе правом на защиту от воздействия табачного дыма, и Верховный суд [России] разъяснил, что нарушение этого права в жилых помещениях (например, курящими соседями) влечёт обязанность компенсировать моральный вред".
В целом "суды учитывают правовую позицию о том, что граждане, здоровью которых причинен вред в результате негативного воздействия на окружающую среду, имеют право на компенсацию морального вреда".