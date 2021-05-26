Страдающие от табачного дыма могут требовать компенсацию от курящих соседей

Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев сказал на Всемирной судейской конференции по вопросам окружающей среды:

"В повседневной жизни граждан экологическое благополучие обеспечивается в том числе правом на защиту от воздействия табачного дыма, и Верховный суд [России] разъяснил, что нарушение этого права в жилых помещениях (например, курящими соседями) влечёт обязанность компенсировать моральный вред".