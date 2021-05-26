 

Условия в ведомственных общежитиях приравняли к социальному найму

 

В третьем, окончательном чтении принят законопроект, по которому размер оплаты содержания жилого помещения и коммунальных услуг для граждан, живущих в бывших ведомственных общежитиях, должен быть аналогичным условиям договора социального найма. Документ был внесен в Госдуму ещё в 2016 году.

Зачастую люди, проживающие в бывших общежитиях, были вынуждены платить за их содержание по коммерческим тарифам, поскольку их устанавливали собственники такого жилья, получившие его по приватизации (как правило, это были директора предприятий). "Граждане, проживающие в бывших ведомственных общежитиях, стали заложниками ситуации, связанной с нарушениями, допущенными в процессе приватизации предприятий, в ведении которых находились такие общежития. При этом оспаривание результатов приватизации в силу исковой давности невозможно", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Теперь предполагается, что права жильцов будут защищены, поскольку с ними будет заключаться договор социального найма. 


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