Воронежский студент отсудил миллион за пытки

Центральный районный суд Воронежа постановил в качестве моральной компенсации выплатить студенту Максиму Гребенюку 1 млн рублей за издевательства над ним в отделе полиции, сообщил адвокат проекта "Зона права" Сергей Локтев.

Истцы запрашивали 4 млн рублей компенсации, но иск был удовлетворён лишь частично.

В сентябре 2019 года Коминтерновский районный суд Воронежа за превышение должностных полномочий приговорил к лишению свободы двоих сотрудников уголовного розыска местного отдела полиции №4 за пытки студентов с целью добиться от них признания в краже.

В мае 2018 года полицейские заставляли двух студентов признаться в краже, которую те не совершали. Один надевал на головы юношей пакет с нашатырным спиртом, второй наступал на цепь наручников, в которые были закованы студенты.

Уголовное дело возбудили после публикации видео с рассказом студентов на Ютубе.