Ковидные паспорта ЕС не распространяются на российские вакцины

Евросоюз намерен с 1 июля ввести сертификаты о вакцинации от ковида и тестировании, заявил госсекретарь при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон:

"Этот инструмент [ковидные паспорта] будет введён 1 июля в 27 странах ЕС. Хотел бы отметить, что в документе будут указаны данные о вакцинации, либо о тестировании".

Бон пояснил, что речь идёт "обо всех одобренных ЕМА [Европейское агентство лекарственных средств] вакцинах, которых на данный момент четыре". Это вакцины компаний Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson. В остальных случаях для путешествий по ЕС нужно будет сдавать тест на ковид.

Ранее говорилось, что сертифицироваться будут три типа данных: вакцинация, отрицательный тест на коронавирусную инфекцию, либо выздоровление после заболевания ковид-19.



