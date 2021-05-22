 

Девять человек стали долларовыми миллиардерами на вакцинах

Девять человек по всему миру стали долларовыми миллиардерами благодаря доходам от производства ковидовакцин. 

Возглавили список вакцинных миллиардеров руководитель американской компании Moderna Стефан Бансель и генеральный директор и соучредитель германской компании BioNTech Угур Шахин. Их состояние теперь оценивается в $4,3 млрд и $4 млрд соответственно.

Также в девятку попали председатель совета директоров Moderna Нубар Афеян, американские инвесторы Тимоти Спрингер и Роберт Лангер, которые вложили в 2010 году $5 млн и $1,5 млн в развитие Moderna, и глава совета директоров испанской фармкомпании Laboratorios Farmacéuticos Rovi Хуан Лопес-Бельмонте. Миллиардерами стали три соучредителя китайской фармацевтической компании Cansino.

Совокупное состояние новых миллиардеров оценивается в $19,3 млрд.

 

Между тем уже сейчас говорится, что вакцины от ковида придётся обновлять из-за мутаций. 


 


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