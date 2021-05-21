Все дело в сумме - почему Лорак отказалась от обвинений к Меладзе

Обвинившая недавно продюсера и композитора Константина Меладзе в харрасменте украинская певица Ани Лорак внезапно Обвинившая недавно продюсера и композитора Константина Меладзе в харрасменте украинская певица Ани Лорак внезапно дезавуировала свои слова, заявив, что ее интервью в передаче «Судьба человека» на телеканале Россия-1 было неправильно истолковано, а на самом деле артистка «с любовью и уважением» относится к тому, кого несколько недель назад обличала в недостойном поведении.

Однако по рынку шоу-бизнеса ходят разговоры о том, что неожиданная смена гнева на милость со стороны Ани Лорак – это на самом деле коммерческий проект стоимостью 200 тыс. долларов. Будто бы за такие деньги певица согласилась отказаться от своей прежней позиции, а вот за меньшую сумму такую возможность она даже не рассматривала.

Возможно, утечка о сумме вознаграждения за отказ от злословия была инициирована самой Лорак, чтобы подчеркнуть ее по-прежнему высокую цену. Однако сам факт того, что певица заработала на явно голословных обвинениях в адрес уважаемого человека, свидетельствует о циничности ее натуры и полном падении нравов. Когда вначале Лорак решается оболгать заслуженного деятеля культуры, а затем за деньги заявить, что ее не так поняли, то это достойно не только порицания, но и наказания.

Впрочем, взбалмошная артистка уже точно поплатится за свое пренебрежительное отношение к закону, потому что бизнесом Лорак в России всерьез заинтересовалась Федеральная налоговая служба, а прокуратура начала проверку законности и целей пребывания украинской поп-дивы на территории РФ, а также источник происхождения денег, на которые она организовывает свою концертную деятельность, и уплату ею необходимых налогов и сборов.

Поводом послужили вскрывшиеся факты игнорирования самой Лорак и принадлежащей ей компанией ООО « Ани Лорак Продакшн» налоговых требований на территории России, где певица давала концерты ценой 50 тысяч долларов каждый, однако не платила с них положенных податей. Надзорные органы также пытаются разобраться, на какие средства Лорак организовывала свое дорогостоящее шоу «Дива»с гастролями по разным городам.

Известно, что российские налоговые службы за последние несколько месяцев уже четыре раза арестовывали счета компании ООО «Ани Лорак Продакшн», требуя погасить задолженность, однако безрезультатно. С 2021 года компания певицы ООО «Ани Лорак Продакшн» входит в список юрлиц, которые имеют задолженность и не предоставляют налоговую отчетность. Получается, что Лорак зарабатывает немалые суммы в России, уклоняется от налогов, да еще и освоила приработок в виде гонораров за отказ от ложных обвинений почитаемых в России людей.

В общем, такие украинские певицы, как Лорак, явно поют с чужого голоса и совсем не способствуют развитию российской культуры, а потому лучше бы в шоу-бизнесе обойтись без них.



