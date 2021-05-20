Счётная палата РФ: управление фондом недр осуществляется недостаточно эффективно

Уровень воспроизводства дефицитных и стратегических ресурсов в России с 2018 года по 2020 год сократился с 63% до 32%, что означает недостаточно эффективное управление фондом недр, говорится в отчёте Счетной палаты:

"Анализ показал, что управление государственным фондом недр осуществляется недостаточно эффективно. На это указывает низкий уровень достижения показателей по воспроизводству дефицитных и стратегических ископаемых (32%), недостаточность нормативного регулирования и межведомственного взаимодействия и отсутствие системы управления рисками".

Отмечается, что РФ не проводит геологоразведочные работы в отношении 86% дефицитных видов твёрдых полезных ископаемых, в том числе по 12 из 29 импортируемых видов. К дефицитным в РФ ресурсам относят в том числе уран, марганец, литий, хром, титан; к стратегическим - нефть, природный газ, медь, никель, олово.

В Счетной палате считают, что "высокая налоговая нагрузка на недропользование в конечном итоге скажется на снижении доходов федерального бюджета из-за падения спроса на новые месторождения вследствие значительного удорожания их освоения и резкого увеличения стартового размера разового платежа за пользование недрами".