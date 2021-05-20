Управляющим компаниям запретят договариваться с коллекторами

Госдума приняла в I чтении законопроект, запрещающий управляющим компаниям, ТСЖ и жилищным кооперативам заключать договоры с коллекторскими организациями по долгам ЖКХ.

Госдума ранее уже ввела запрет на работу коллекторов с долгами граждан по ЖКХ, однако управляющие компании нашли выход: стали заключать агентские договоры, что позволяет привлечь к работе коллекторов.

Теперь законопроектом устанавливается требование, согласно которому в случае уступки прав требований профессиональному участнику рынка жильцы сохранят все права, и новая управляющая компания будет обязана выполнить обязательства, принятые на себя предыдущей УК. Для управляющей компании вводится обязанность обеспечивать конфиденциальность и безопасность личных данных граждан.