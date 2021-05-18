Принят в I чтении законопроект об изъятии коррупционных денег у чиновников

Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий возможность обращения в доход государства денег на счетах чиновников, если сумма превышает доход госслужащего за три года. Документ инициирован правительством РФ.

Законопроект позволяет обращать в доход РФ денежные средства, поступившие на счета в банках и иных кредитных организациях лица, замещающего должность, осуществление полномочий по которой влечёт за собой обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, в случае, если сумма таких денежных средств превышает совокупный доход этих лиц за отчётный период и предшествующие ему два года, и если не представлены достоверные сведения, подтверждающие законность их получения.

Также предусмотрен порядок проведения Генеральным прокурором РФ и подчинёнными ему прокурорами проверки достоверности сведений, представленных чиновником о законности получения денежных средств на счета в банках или иных кредитных организациях. Это коснётся не только средств чиновника, но также его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

Сейчас законодательством предусмотрен механизм, позволяющий обращать в доход казны земельные участки, другие объекты недвижимости, транспортные средства, ценные бумаги, но не собственно деньги. "Правовые основания для обращения в доход Российской Федерации денежных средств, в отношении которых указанными лицами не представлено сведений, подтверждающих получение их на законных основаниях, отсутствуют, что может способствовать совершению коррупционных правонарушений", - отмечается в пояснительной записке.



