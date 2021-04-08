Владельцев оружия в России стало меньше на полмиллиона человек

Число владельцев оружия в России уменьшилось за последние пять лет более чем на полмиллиона человек, в том числе за счёт усиления контроля, сообщил начальник Росгвардии Виктор Золотов:
По словам Золотова, за пять лет Росгвардия "приняла на хранение" от россиян почти 400 тыс. единиц оружия.
Администрация президента США Джо Байдена объявила о разработке мер, ужесточающих регулирование оружия. Пресс-служба Белого дома заявила, что "президент привержен тому, чтобы принять меры, направленные на то, чтобы сократить все виды насилия с применением огнестрельного оружия". Подчёркивается, что Байден не станет дожидаться, пока Конгресс США одобрит соответствующие законопроекты, и сам предпримет меры в соответствии с полномочиями президента.
В конце марта Байден говорил, что правительство США будет добиваться введения запрета на куплю-продажу штурмового огнестрельного оружия.
Право на приобретение и ношение оружия американцам гарантирует Вторая поправка к Конституции США.