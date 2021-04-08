 

Владельцев оружия в России стало меньше на полмиллиона человек

Число владельцев оружия в России уменьшилось за последние пять лет более чем на полмиллиона человек, в том числе за счёт усиления контроля, сообщил начальник Росгвардии Виктор Золотов: 

"Сегодня в обороте находятся более 6,5 млн единиц оружия, его владельцами являются 3,7 млн физических лиц. В свете усиления требований и контроля за их исполнением количество владельцев оружия только за последние пять лет сократилось более чем на полмиллиона человек... Лицензионно-разрешительные подразделения постоянно проводят профилактическую работу, а ряд законодательных мер, принятых в том числе по инициативе Росгвардии, позволили значительно снизить объём нарушений в сфере оборота оружия".

По словам Золотова, за пять лет Росгвардия "приняла на хранение" от россиян почти 400 тыс. единиц оружия.

 

 

Администрация президента США Джо Байдена объявила о разработке мер, ужесточающих регулирование оружия. Пресс-служба Белого дома заявила, что "президент привержен тому, чтобы принять меры, направленные на то, чтобы сократить все виды насилия с применением огнестрельного оружия". Подчёркивается, что Байден не станет дожидаться, пока Конгресс США одобрит соответствующие законопроекты, и сам предпримет меры в соответствии с полномочиями президента. 

В конце марта Байден говорил, что правительство США будет добиваться введения запрета на куплю-продажу штурмового огнестрельного оружия.


Право на приобретение и ношение оружия американцам гарантирует Вторая поправка к Конституции США. 


 

 



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APN.ru