Цены на деревянные дома в России растут

Деревянные дома могут подорожать в России на 40% в течение ближайших двух-трёх месяцев вследствие увеличения стоимости пиломатериалов, сообщила сопредседатель правления Ассоциации деревянного домостроения Юлия Юрлова. Ассоциация уже направила в Минпромторг РФ письмо с просьбой о сдерживании роста цен и ограничении экспорта пиломатериалов.

Как отмечается в письме, стоимость доски с конца апреля 2020 года за год увеличилась вдвое. Причиной послужил острый дефицит пиломатериалов хвойных пород как на внутреннем, так и на внешнем рынках. "Существующая ситуация может привести к серьёзной и долгосрочной нехватке сырья на внутреннем рынке", - говорится в письме.

Недостаток предложения древесины возник в том числе из-за повышенного спроса на индивидуальное жилищное строительство как в России, так и в мире, а "большой спрос не обеспечен большим объёмом изготовления, производства доски, так как у нас просто нет таких мощностей".

В связи с этим Ассоциация деревянного домостроения обратилась в Минпромторг с просьбой установить пошлины на вывоз доски, чтобы помочь сдерживанию роста внутренних цен и ограничению экспорта пиломатериалов хвойных пород.

Ранее похожая ситуация сложилась на рынке металлопроката, и с 1 февраля 2021 года были введены заградительные пошлины на отходы и лом чёрных металлов.