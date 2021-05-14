Зачем «Ростеху» связываться с Котом Базилио и Лисой Алисой из «Сибантрацита» Босова?

Иногда создается впечатление, что писатели берут сюжеты для своих произведений прямо из жизни. Например, если присмотреться, то борьба за угольный разрез «Богатырь» – один-в-один сюжет из «Золотого ключика» Алексея Толстого. Помните, как два жулика Кот Базилио и Лиса Алиса убеждали Буратино закопать золотые монеты на Поле Чудес, чтобы выдурить деньги у деревянной куклы?

Как известно, на сегодняшний день есть уже два претендента на приобретение разреза «Богатырь» в Сибири – это ООО «Разрез Богатырь», принадлежащее «Коулстар» Эдуарда Худайнатова и «РТ-Богатырь» госкорпорации «Ростех». «Рузинвестпроект» - одни из структур «Ростеха» - в апреле зарегистрировала в Новосибирске «РТ-Богатырь» для участия в аукционе по продаже угольного разреза. Глава компании – Александр Назаров, который также возглавляет подразделение «Ростеха» под названием «РТ-Развитие бизнеса».





Битва за «Богатырь»

В середине апреля 2021 года Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) сообщило о планах провести торги по угольному разрезу «Богатырь» в Сибири. Торги на геологическую разведку и добычу угля на разрезе запланированы на 11 июня. При этом заявку на участие в аукционе нужно было подать до 11 мая 2021 года. Разрез «Богатырь» географически находится в Горловском угольном бассейне (Новосибирская область). Разведанные запасы – 300 миллионов тонн на трех территориях с разными категориями антрацита. Прогнозные запасы – 2,4 миллиарда тонн.

Стартовый шаг на аукционе – сумма в 1,5 миллиарда рублей. По итогам торгов «Богатырь» достанется покупателю, предложившему наибольшую сумму. Кроме того, покупатель разреза также должен взять на себя дополнительные обязательства. В частности, новый владелец разреза «Богатырь» обязуется заказать постройку пяти крупнотоннажных судов на судостроительных заводах в России. Причем суда должны быть сданы в эксплуатацию еще до старта промышленной добычи угля на «Богатыре».





Квазисоюз с квазинаследниками

Если «Коулстар» давно заявил о своих планах насчет «Богатыря», то второй претендент в этой истории пытается плыть против течения. Известно, что деньги на участие «РТ-Богатырь» в аукционе поступили со счетов «Сибантрацита» Дмитрия Босова.

Если конкретно, то один из филиалов «Сибантрацита» - ООО «Разрез Восточный» и ООО «РТ-Богатырь» заключили договор займа. Причем от имени ООО «Разрез Восточный» договор подписал генеральный директор угольной компании «Сибантрацит» Сергей Мельников. Барский и Ага через «Сибантрацит» выдали «РТ-Богатырь» заем на 1,5 миллиарда рублей. Причем речь идет о целевом займе. Как прямо говорится в договоре между «Сибантрацитом» и «РТ-Богатырь», цель займа – это а) «уплата Заемщиком задатка для участия в аукционе Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) на право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи угля … на участке недр Богатырь Горловского бассейна, расположенном в Искитимском и Черепановском районах Новосибирской области»; б) «финансирование текущей операционной деятельности Заемщика».

Барский и Ага, как следует из договора займа, должны по безналу перечислить полтора миллиарда рублей на счет «РТ-Богатырь» для участия в аукционе Роснедр.

Да, и как гласит текст, «Настоящий договор Займа является беспроцентным» (пункт 1.2). Один этот пункт красноречиво иллюстрирует, что вся эта история более важна для Барского и Аги, в то время как «РТ-Богатырь» выступает просто в роли коммерческого агента.

Получается, что «Ростех» пошла на союз с «Сибантрацитом»? Точнее, на квазисоюз, если разобраться, кто сегодня заправляет наследством Дмитрия Босова.

Как известно, сам Дмитрий Босов трагически погиб в мае 2020 года. Но еще в 2018 году бизнесмен объединил все свои угольные активы под маркой «Сибантрацит», в один миг превратив новосозданную компанию в мирового лидера по разведанным запасам антрацита и №1 в России по добыче металлургического угля.

«Сибантрацит» сегодня единственная угольная компания, которая добывает антрацит в Новосибирской области, работая на Горловском месторождении. У «Ростеха» тоже есть интересы в угольной отрасли. Здесь можно привести и долю в Эльгинском месторождении в Якутии, и 25 % Огоджинского угольного проекта на Амуре, и другие.





Хватать и бежать

После гибели бизнесмена его угольные активы оказались под контролем бывших менеджеров – бывшего гендиректора «Сибантрацита» Максима Барского и бывшего председателя совета директоров Дмитрия Аги. Барский и Ага с помощью ряда приемов «отжали» компанию у его вдовы Катерины Босов и детей Босова. Кстати, Максим Барский «прославился» в ноябре 2020 года, после того как угодил в скандал с наркотиками. Бывшего гендиректора «Сибантрацита» задержали в «Шереметьево-2» с грузом наркотических и психотропных веществ в багаже. Как только Барский вышел под залог в миллион рублей, он сразу же вылетел в США. По этой причине ряд российских СМИ прямо назвали Барского «наркоманом». Сейчас Барский и Ага пытаются оперативно вывести деньги со счетов «Сибантрацита», а компанию продать «А-Проперти» Альберта Авдоляна. Детали переговоров пока неизвестны.

Вместе с тем Барский и Ага прекрасно осознают, что положение у них шаткое и что «Сибантрацит» они не удержат. Поэтому в сложившихся условиях Барскому и Аге жизненно необходим союз с «Ростехом». Вот почему Барский и Ага хотят провернуть сделку по покупке «Богатыря» под прикрытием «Ростеха». Ведь в данный момент материалы по «отжиму» и выводу денег из «Сибантрацита» уже находятся в ФСБ. Все понимают, что Катерина Босов, несмотря на проплаченную информационную компанию в СМИ и судебные войны, рано или поздно выиграет и вернет себе контроль над своими законными бизнес-активами.

Уж чересчур белыми нитками шита вся эта история, когда Барский и Ага отобрали «Сибантрацит» у законных наследников Босова. Поэтому долго «держать оборону» у «участников концессии» не получится. А когда Катерина Босов выиграет и вернет себе контроль за «Сибантрацитом», то следующим шагом будет отмена всех сомнительных сделок, которые успели заключить Барский с Агой. И, понятное дело, что всем фигурантам придется отвечать перед законом – нормы Уголовного кодекса о незаконном завладении чужим имуществом и хищении денежных средств в особо крупных размерах никто не отменял. Поэтому все без исключения фигуранты будут отвечать – отвечать согласно нормам Уголовного кодекса и Уголовно-процессуального кодекса РФ.





Продолжение следует

В общем, история с борьбой за «Сибантрацит» еще очень далека от завершения. Непонятно только, зачем такой уважаемой компании как «Ростех» ввязываться во всю эту мутную историю с переделом активов Босова. На данный момент есть две версии. Первая версия - Барский и Ага ввели менеджмент «Ростеха» в заблуждение, действуя как Кот Базилио и Лиса Алиса из сказки «Золотой ключик». Версия №2 – это осознанная конкуренция с угольными компаниями с целью завоевать долю рынка. Правда, попытка «Ростеха» войти в угольный бизнес смотрится несколько странно, ведь в свое время декларировали, что госкорпорация создается для развития промышленных и оборонных предприятий. А здесь совсем другая специализация, как будто в оборонной сфере все задачи решены и все цели достигнуты…

И понятно, что главная опасность для «Ростеха» – это оказаться в роли Буратино, который доверил свои деньги жуликам Коту Базилио и Лисе Алисе для «инвестиций» на Поле чудес. Деньги доверил - а результате лишился своих золотых монет, да и жизнь чуть не потерял.

В общем, берите побольше попкорна и занимайте места в первых рядах. Борьба за наследство Босова уже превратилась в самый настоящий корпоративный блокбастер. И, судя по всему, если «Коулстар» и «Ростех» действительно столкнутся в борьбе за «Богатырь», впереди нас ожидают настоящие «звездные войны».



