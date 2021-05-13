 

Патриарх Кирилл призвал женщин не делать аборт, а отдать ребёнка на воспитание Церкви

 

Патриарх Кирилл призвал женщин, которые готовы родить ребенка, но не могут самостоятельно воспитывать его, не прибегать к аборту, а отдать Русской православной церкви для воспитания:

"Если женщина хочет сохранить своё дитя, в церкви ей обязательно помогут <...>. Если вы не можете воспитать ребёнка, но вы его родили или готовы родить, не убивайте ребёнка, родите и отдайте нам, церкви, и мы сделаем всё, чтобы воспитать и поднять на ноги ваше дитя. И никогда не будем препятствовать тому, чтобы вы как мать могли навещать, чувствовать единство со своим ребёнком. Наоборот -- будем делать все для того, чтобы укреплялась ваша семья, пусть и неполная, но имеющая ценность и пред Богом, и в отношении ко всему нашему Отечеству".

Обращение было опубликовано на официальном канале Русской православной церкви в Ютубе.

В настоящее время РПЦ поддерживает 77 приютов для беременных и матерей с детьми.


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