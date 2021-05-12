 

Год без Крылова

 
Сегодня год как с нами нет Константина Анатольевича Крылова (1967-2020). За это время мы сполна убедились, как нам его не хватает.
Этот некролог я написал 12 мая 2020 г.

"Сегодня в возрасте 52 лет скончался Константин Крылов – "выдающийся русский политик — в эпоху, когда никакой "русской политики" не было и в помине".
Это трагедия для всех нас. К сожалению, личностей такого уровня в современном русском движении больше нет. Константин был одним из немногих идейных политиков России. Писательство, публицистика, философия, интеллектуальная игра были для него не самоцелью, а инструментами политической борьбы. Борьбы за русское дело, за то, что бы русские из объекта властных манипуляций стали субъектом политики, за то, чтобы реализация национальных интересов русского народа стала главным мотивом и целью любых политических решений в России.
Он был одним из немногих в русском движении (и шире – в несистемной оппозиции), кто никогда и ни при каких обстоятельствах не участвовал в кремлёвских схемах (второй такой человек – Игорь Артёмов, про многих других, увы, этого сказать нельзя).
Константин смог сделать очень многое. Центральной идеей его публицистики было стремление показать, что публичная деятельность в России должна строиться, в первую очередь, вокруг конкретных, рациональных интересов русского народа, а не абстрактных конструкций, столь любимыми адептами российского либерализма или имперства. Его статьи 1990-х и 2000-х гг. и сейчас не потеряли своей актуальности.
Усилиями Константина Крылова русский национализм обрёл интеллектуальный голос, глубокую и небанальную аргументацию. В качестве главного редактора он руководил газетами "Спецназ России" (2003-2009) и "Русский марш (2007), интернет-изданием "Агентство политических новостей" (2007-2020), журналом "Вопросы национализма" (2010-2020).
Константин Крылов не ограничивался публицистикой или публичными выступлениями. Во многом именно его усилиями – не только интеллектуальными, но и организационными -- "новый политический национализм" в 2000-х гг. бросил вызов Кремлю. Здесь нужно вспомнить и одноимённую конференцию ДПНИ [запрещено в РФ в 2011 г.], РОД, "Великой России" в 2008 г., и оргкомитеты Русских маршей, куда Константин входил на постоянной основе, и Национально-демократическую партию. И, конечно же, Русское общественное движение, которому, наряду с ДПНИ, впервые удалось прорвать информационную блокаду вокруг судьбы русских, ставших жертвами инородцев в межнациональных конфликтах. Несмотря на угрозы и преследования диаспор и Кремля, Константин никогда не менял свою позицию. Напомню, в 2004 г., после статьи "Полночь, 22 июня", опубликованной в "Литературной газете" и посвящённой нападению чеченских боевиков на Ингушетию, чеченцы угрожали Константину расправой. В 2011 г. он был репрессирован российским государством по ст. 282 УК РФ за выступление на митинге "Хватит кормить Кавказ", проходившем 22 октября 2011 г. на Болотной площади в Москве (см. с 19 минуты блестящее выступление Крылова).
Константин сделал то, что никому не удавалось в русском движении новейшего времени: создал общенациональный интеллектуальный журнал ("Вопросы национализма"), вокруг которого удалось собрать многих достойных авторов. Некоторые публикации Крылова, безусловно, лягут в основу национального взгляда на теорию наций и национализма ("Нация как субъект конфликта", "Кто такие русские?" и др.), конституционного и государственного строительства в России ("Земля наша велика и обильна", "От РСФСР - к Евразийскому Союзу", "Больше никогда" и др.), исследований современного политического процесса в РФ ("Умереть или помучиться? К спорам о либерализме, имперстве и русском национализме" и др.).
Ещё с 2000-х гг. Константин выступал как принципиальный противник украинского национализма, последовательно поддерживая идею возвращения России отторгнутых от неё в советский период земель и предотвращения украинизации русских Новороссии.
В 2008 г. Константин опубликовал очень яркую статью об Александре Солженицыне, которого он описал как политического борца, в одиночку на равных противостоявшего и времени, и обстоятельствам, и государственной машине. Я считаю, что написанное тогда о Солженицыне сегодня можно отнести и к самому Константину Крылову.
"На Великой Шахматной Доске мира большинство людей — это даже не пешки, а клетки, по которым пешки ходят. Это люди, которые просто живут — в мире, который придуман не ими, и, в общем-то, не для них. Кто-то живёт хорошо, кто-то не очень. Но так или иначе, они «принимают реальность как есть», не пытаясь её изменить, никуда не лезут. И гордятся своим здравомыслием.
Есть, конечно, и фигуры — в основном пешки, — которыми делают ходы. Фигуры обычно презирают клетки — потому что быть пешкой и делать ходы, пусть даже ведёт тебя чужая рука, бесконечно почётнее, чем быть клеткой. Фигуры движимы разными приводными ремнями — деньгами, идеями, верой, страхом, и прочими тягами и крючками. Важно то, что фигура, уж если её зацепили, движима этой самой тягой и крючком туда, куда её ведёт игрок. Она может соскочить, да — но тогда ей будет играть другой игрок.
И, наконец, есть игроки — те, которые двигают фигурами, или, за неимением таковых, сами становятся на доску. Но даже встав на доску, игрок не превращается в пешку: он делает ходы всё-таки сам. Да, ходит он по правилам, и правила эти сложные и жестокие. Но всё-таки ходы делает он, а не за него".
Мы запомним Константина в первую очередь как человека, который боролся до конца.
+++
Публицистика Константина Крылова собрана в сборниках "Нет времени (2006), "Прогнать чертей" (2010), "Русские вопреки Путину" (2012).
Две очень памятных статьи Крылова на "Спутнике и погроме":
- О десоветизации России на примере Московского метро.
- Статья "Полночь. 22 июня" в "Литературной газете.
Публикации начиная с 1998 г., в том числе в "Спецназе России" и др. изданиях.
Статьи в журнале "Отечественные записки" под псевдонимом и под своим именем.
Все номера журнала "Вопросы национализма" или в виде пдф.

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