Год без Крылова

Сегодня год как с нами нет Константина Анатольевича Крылова (1967-2020). За это время мы сполна убедились, как нам его не хватает.

"Сегодня в возрасте 52 лет скончался Константин Крылов – "выдающийся русский политик — в эпоху, когда никакой "русской политики" не было и в помине".

Это трагедия для всех нас. К сожалению, личностей такого уровня в современном русском движении больше нет. Константин был одним из немногих идейных политиков России. Писательство, публицистика, философия, интеллектуальная игра были для него не самоцелью, а инструментами политической борьбы. Борьбы за русское дело, за то, что бы русские из объекта властных манипуляций стали субъектом политики, за то, чтобы реализация национальных интересов русского народа стала главным мотивом и целью любых политических решений в России.

Он был одним из немногих в русском движении (и шире – в несистемной оппозиции), кто никогда и ни при каких обстоятельствах не участвовал в кремлёвских схемах (второй такой человек – Игорь Артёмов, про многих других, увы, этого сказать нельзя).