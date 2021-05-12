Конспиролог Михаил Хазин снова взял подряд у беглых мошенников

Конспиролог Михаил Хазин не перестает удивлять своей предприимчивостью. Обычно он занят составлением безумных и провокационных прогнозов, по которым его читателям якобы постоянно угрожает что-то страшное: девальвация рубля, ужасный голод, а то и вовсе распад страны. Делается это с единственной целью привлечения внимания к своей персоне. Легковерный обыватель, по замыслу Хазина, начитается сначала всяких кошмаров у него на сайте, а потом будет заходить туда снова и снова в надежде, что гуру поделится советом, как избежать грядущей катастрофы.

За небольшую сумму гонорара, как рассказывают знающие его люди, Хазин также готов обвинить во всех предсказываемых им грядущих напастях того, кого скажут. Приличные же эксперты, ясное дело, даже разговаривать с Хазиным не станут. А вот всякие беглые мошенники и тому подобная публика – за милую душу. Именно так, вероятно, нашли друг друга Хазин и осужденный за мошенничество беглый олигарх Сергей Махлай. Два года назад основной владелец ПАО «Тольяттиазот», гражданин США Сергей Махлай вместе с подельниками был заочно осужден в России за мошенничество в особо крупном размере. Их также обязали выплатить в общей сложности 87 млрд руб. потерпевшим в результате мошенничества. Но отдавать ничего Махлай пока не собирается, а вместо этого пытается всячески отомстить России, а также компании «Уралхим» Дмитрия Мазепина, которая подала на него заявление в СК РФ в 2012 году.





Вообще Хазин известен в экспертной среде тем, что составляет свои измышления против тех, на кого покажет палец заказчика, конечно, при условии, что тот заплатит. Иногда он увлекается настолько, что опускается до откровенной клеветы. Хазин, наверное, забыл, что два года назад он не раз объяснялся за распространяемую клевету перед правоохранительными органами. И вот теперь, видимо, решил, что опять все можно, да еще и заказ подвернулся.





«Нарастающие противоречия между элитными группировками» – такой казенной формулировкой озаглавил Хазин свой очередной заказной пасквиль. «В нашей стране (да и в мире, по большому счёту) происходят разные весёлые дела. И меня всё время спрашивают, что делать и куда смотреть», – начинает Хазин. «Например, на днях я (по совету друзей) зашёл на сайт аналитической группы А.И.С.Т., на котором нашёл подробный анализ финансового состояние компаний «Уралхим» и «Уралкалий». Те, кто внимательно читает мои тексты знает, что я следил за корпоративной войной владельца указанных компаний Мазепина и группой «Тольяттиазот» Махлая, и уже тогда всё у Мазепина было не очень хорошо». То есть, о «нарастании противоречий между группировками» слишком долго рассказывать у Хазина не получилось, и он начинает рассуждения про аналитический доклад группы А.И.С.Т. двухлетней давности, который по «совету друзей» он решил прочитать. Как оказалось, роль «друзей» выполняло одно крупное российское PR-агентство, нанятое Махлаем, которое не только посоветовало Хазину прочитать доклад, но и заплатила ему за это, а также снабдила техническим заданием – кого «мочить» и что говорить. Это и придает такой комический эффект попытке Хазина совместить пожелания заказчика и свои фирменные конспирологические бредни.





Интересно, что аналитический центр А.И.С.Т., выпустивший свой доклад о якобы плачевном финансовом состоянии компаний «Уралхим» и «Уралкалий», был создан за год до выхода этого доклада одним человеком и имеет уставной капитал в 20 тыс. руб. Ни до, ни после выпуска этого доклада «аналитический центр» больше ничем не отметился. Это наводит на мысль, что создан этот так называемый «аналитический центр» был специально для подготовки упомянутого «доклада». Сам же доклад был специально создан два года назад по заказу все того же Сергея Махлая. Главный вывод «исследования» – скорое и неминуемое банкротство «Уралхима» и «Уралкалия». Но прошло два года, а никаких признаков банкротства ни у той, ни у другой компании нет. То есть, прогноз А.И.С.Т. оказался точен примерно настолько же, насколько регулярные прогнозы Хазина о крахе доллара. Хазин сетует, что эти две «с виду публичные компании» не публикуют отчетность. При этом совершенно очевидно, что автор даже не удосужился нормально отработать ТЗ и зайти на сайты компаний, о которых он пишет, иначе он хотя бы был в курсе, что, например, «Уралхим» является частной компанией и публиковать отчетность не обязан, а годовая отчетность «Уралкалия» присутствует на сайте компании. Впрочем, такие небрежности – тоже фирменный почерк «экономиста Михаила Хазина».





Также Хазин возмущается, что его сын Дмитрия Мазепина Никита, выступающий в Формуле-1, осмелился нанести на свой гоночный автомобиль цвета российского флага. Понятно, почему от этого корежит американца Сергея Махлая, но гражданину России Хазину-то с чего вдруг не дает покоя использование российского флага российским спортсменом?





Как обычно, Хазин не упускает возможности пройтись по российской власти и ввернуть что-нибудь типа «либо президент не контролирует ситуацию, либо ему на нее наплевать». «В-пятых, история Уралхима и Уралкалия показывает, что государство достаточно наплевательски (в нашем конкретном случае) относится к своим регуляторным обязанностям», – пишет Хазин. Скорее, к своим обязанностям наплевательски отнеслись Хазин и его спонсоры, не удосужившиеся выдать ему хотя бы сколько-нибудь актуальную информацию, из-за чего несчастному конспирологу приходится выдумывать формулировки одна мутнее другой.





Заканчивает Хазин в своем фирменном стиле: внутриэлитные либералы из правительства и госкорпораций, которые держат в заложниках президента Путина, пошли на Россию войной. Контролируются либералы эти, разумеется, Госдепом из Вашингтона. Интересно, почему Хазина не посетила мысль о том, что Госдеп контролирует, скажем, американского гражданина Махлая? Было бы куда складнее и логичнее. За это ему, видимо, никто не заплатил.





Но в погоне за дешевыми сенсациями Хазин доходил и не до такого. Например, в 2009 году он обещал жуткий голод в Восточной Европе, нефть по $25 за баррель и миллионы безработных в Москве. Летом 2018 года он предвидел скорый крах ВТО, а россиянам предрекал голод.





Также Хазин известен своими резкими выпадами в адрес российской власти и прямыми оскорблениями федеральных чиновников. Больше других достается министру финансов Антону Силуанову. Хазин задается примерно такими темами: «Мы увидим, что большая часть населения макроэкономически безграмотна и по этой причине позволяет вешать себе на уши ту лапшу, которую, в частности, вешает министр финансов».





Прославился Хазин и просто неадекватными высказываниями, которые вполне тянут на экстремизм. Так, в конце 2016 года на заседании клуба «Русский кругозор» он недвусмысленно призвал к уничтожению людей на Украине: «Да, там есть, грубо говоря, несколько миллионов человек, которых исправить нельзя. Ну их нужно частично ликвидировать, а частично – выгнать».





Наверное, Хазин исходит из того, что любое упоминание, кроме некролога – уже реклама. Однако в сообществе настоящих экономистов его экспертные таланты не воспринимают всерьез, а потребность в деньгах заставляет его браться за самые грязные и сомнительные заказы. Возможно, он надеется, что об этом забудут, как забывали обо всей не сбывшейся ерунде, которую он успел понаписать за два с лишним десятилетия. Но, оказывая услуги осужденным преступникам, легко не заметить, как сам становишься одним из них.



