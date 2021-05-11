 

Что известно о стрельбе в казанской школе

Сегодня около половины десятого утра в школе-гимназии №175, расположенной в Советском районе Казани, бывший ученик этой школы устроил стрельбу из автоматического дробовика Hatsan ESCORT. Злоумышленника зовут Ильназ Галявиев, ему 19 лет, в апреле этого года он был отчислен из колледжа ТИСБИ (Татарского института содействия бизнесу) за административную неуспеваемость -- и в апреле же получил разрешение на оружие. 
 
Первым Галявиева встретил пожилой вахтёр Мулланур Мустафин. Он попытался перегородить дорогу вооружённому парню, стал держать дверь и не пускать его. Тогда Галявиев несколько раз выстрелил в Мустафина, вахтёр получил тяжёлые ранения, сейчас за его жизнь борются врачи.
 
В школе жертвами Галявиева стали девять человек: четыре мальчика, три девочки (подростки), двадцатишестилетняя учительница английского языка Эльвира Игнатьева, а также учительница начальных классов Венера Айзатова. Ещё 18 детей и трое взрослых ранены. Два человека находятся в крайне тяжёлом состоянии. 
Преступник дёргал двери, и если удавалось войти в класс -- начинал стрелять, также стрельба велась в коридоре. По словам детей, если дверь была закрыта, Галявиев иногда пытался ломиться в класс с криком "Откройте, это полиция". Благодаря радиооповещению, многие классы удалось закрыть вовремя. Однако некоторые дети даже выпрыгивали из окон третьего этажа, пытаясь спастись.  
 
Галявиев окончил девять классов в этой школе; по словам его брата, он говорил ему о своей ненависти к школе, "где с ним плохо обращались", и желании кого-нибудь там убить. Отношения с родителями у него были конфликтные, он собирался съехать. Незадолго до нападения он завёл канал в Телеграме, где позировал в маске с надписью "БОГ" и говорил о желании расправиться с "биомусором". По улице к школе он шёл тоже в чёрной маске, с оружием, не скрываясь.
 
На допросе Галявиев сказал, что несколько месяцев назад осознал себя богом. Сообщников у него, как предполагают сейчас, не было.
 
Свидетельства очевидцев можно прочитать здесь и здесь.
 
 

 

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